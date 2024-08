Google získal nevýhradní licenci na technologie Character.AI

Přetáhl k sobě 30 klíčových zaměstnanců

Obchod v hodnotě 2,5 miliardy pomůže v dalším vývoji personalizované superinteligence

Googlu se povedl další majstrštyk. Nedávno se začalo mluvit o jeho plánu na vývoj umělé inteligence napodobující celebrity a další známé osobnosti, s nimiž si budete moci popovídat. Jenže něco velmi podobného ovšem už dávno najdeme u populární Character.AI. Tato společnost vznikla v roce 2021 a stáli za ní dva přeběhlíci od Googlu – Noam Shazeer a Daniel De Freitas. Technologický gigant tedy konkurenční boj vyřešil po svém – Character.AI doslova koupil.

Nejde ovšem o běžnou akvizici. Podle zdroje serveru The Information nabídl Google společnosti Character.AI 2,5 miliardy dolarů za nevýhradní licenci na používání technologie jejích chatbotů. Zároveň k sobě přetáhl své dva přeběhlíky a s nimi do Googlu přechází i další klíčoví lidé z Character.AI. Celkem má jít o zhruba 30 zaměstnanců, kteří dosud pracovali na tréninku modelů a hlasové AI. Nyní se připojí do týmu Gemini.

Pro Character.AI to neznamená úplný konec. Aktuálně jí zůstalo okolo 140 zaměstnanců a „dočasný“ CEO. Peníze od Googlu prý hodlá využít na financování vývoje personalizované superinteligence. A zaměří se i na takzvané post-tréninkové schopnosti AI.

Zdroje: Pure AI, The Information