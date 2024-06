Google pracuje na nové AI

Měla by umět dokonale napodobit celebrity

Může se stát součástí YouTube

Představte si, že byste si mohli psát s Jennifer Aniston, poptat se na pár rad Billa Gatese nebo si popovídat se svým oblíbeným influencerem z YouTube. Google se podle serveru The Information chystá dát nám tuto možnost, a to ve svém nově chystaném projektu založeném na AI.

Nová umělá inteligence by měla fungovat trochu jako Character.ai, kde si můžete vytvářet smyšlené postavy a jejich chování pak řídí AI. Google ale podle všeho hodlá zajít ještě dál – chatboty si budete moci nejen naprogramovat podle svého a dát jim kýžené vlastnosti i styl chování, ale některé z nich tým programátorů vytvoří přímo podle celebrit.

Kromě lidí ze showbyznysu údajně Google plánuje oslovit také úspěšné youtubery a vytvořit modelové postavy i podle nich. Na první pohled by tak mělo jít o uvěřitelné kopie skutečných osobností s jejich reálnými vlastnostmi, chováním a stylem mluvy.

Na projektu pracuje specializovaný tým Labs pod vedením Ryana Germicka, který byl dlouholetým designérem Google Doodle. Až bude nová AI připravena, mohla by se objevit k otestování na právě webu Google Labs.

Jestli bude služba zdarma nebo bude zpoplatněná, zatím není jasné. Zpráva serveru The Information ale naznačuje, že by nemusela fungovat úplně samostatně, nýbrž by se mohla stát součástí YouTube. Díky tomu by byly interakce o to reálnější a měli byste skutečně pocit, že mluvíte s oblíbenou celebritou, nikoliv s AI. Finální chatbot by tak měl doplnit „rodinu AI“ Googlu, která kromě vlajkové Gemini nabízí odvozené Gems nebo AI Overviews.

