Generativní chatbot Google Bard, využívající neustále rostoucího trendu umělé inteligence, se do Česka se zpožděním vydal až loni v červenci. Populárnější nástroj ChatGPT z dílny organizace OpenAI měl tedy v našich končinách značnou konkurenční výhodu, a to poměrně dlouho. Ačkoliv je Bard pro zdejší zájemce k dispozici jenom lehce přes půl roku, už brzy se dočká nejedné výrazné změny.

V prvé řadě se AI služba od Googlu rozloučí se svým dosavadním názvem a přivítá nové označení. Nasvědčuje tomu nedávno zveřejněný příspěvek vývojáře Dylana Roussela, který zachycuje okno s oznámením, že se z Barda stává Gemini.

Bard will soon be renamed to Gemini!

The changelog also contains a mention of „Gemini Apps“ which seems to be a way for Google to gather Gemini „web“ and Gemini „mobile“ under a same name.

And in case you are curious, Bard Advanced will be Gemini Advanced. pic.twitter.com/dPlCYjgjth

— Dylan Roussel (@evowizz) February 1, 2024