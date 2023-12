Minulý rok herní trh zaznamenal obrovský boom v podání God of War Ragnarök. Reklamy na tento herní titul jste mohli vidět doslova všude – v metru, na tramvajích, na všech sociálních sítích nebo dokonce v tisku. Za rok od vydání se prodalo více než 15 milionů kusů po celém světě pro PS4 a PS5. Nyní vývojáři přicházejí s DLC a přijde už velmi brzy!

O možném rozšíření se spekulovalo již delší dobu, ale zatím nebylo učiněno žádné větší oficiální oznámení, avšak na akci The Game Awards 2023 v Los Angeles byl zveřejněn první trailer. DLC se odehrává po rozhodující bitvě proti Odinovi a Atreovo odchodu, kdy bude Kratos vyslán na cestu do Valhally. Na blogu Playstation byla tato verze označena jako „hluboce osobní a reflexivní cesta“ a pokud jste hlavní hru ještě nestihli dohrát, je nejlepší čas.

DLC přinese nový bojový styl, který je kombinací prvků na které jsou hráči zvyklí a nové, které jsou inspirovány rogue like žánrem. Hráči se budou muset naučit ovládat různé aspekty Kratova arzenálu a mohou se těšit i na nové nepřátele a překvapení. Nabídne přístup k novým zbraním, pět úrovni obtížnosti a novým prvkem je také postup, kdy jakmile zemřete, musíte znovu celý příběh opakovat.

Hra vyjde poměrně brzy a téměř nečekaně už 12. prosince 2023. Fanoušci tuto událost označují jako ten nejlepší předčasný dárek k Vánocům. Na události se samozřejmě také udávaly ceny za nejlepší hru roku. Získala jí hra Baldur’s Gate 3 a těsně v závěsu byl Alan Wake II.

