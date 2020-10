Google integruje Disk do Gmailu. Jak to změní práci s ním?

Google před časem začal pracovat na větším propojení mezi jeho službami a aplikacemi. Vývojový team teď oznámil, že Google Disk se těsněji integruje do aplikace Gmail. Již nyní obě aplikace spolupracují, ale teď by se jejich provázanost měla ještě podstatně rozšířit. Jak nám tyto novinky zjednoduší práci?

Google nedávno oznámil velké sbližování všech svých pracovních aplikací a zároveň sjednotil vizuální styl jejich ikon. Vše má být nově propojené, aby uživatel nemusel skákat z jedné aplikace do druhé, a to ať už pracuje na telefonu nebo na desktopu. V tomto duchu se nese i větší integrace Google Disku do Gmailu. Pokud uživatel obdrží email s žádostí o změnu práv dokumentu, přiřazení práv novému uživateli nebo notifikaci o novém komentáři, tak bude teď díky užší integraci Disku moct všechny požadavky vyřídit přímo v aplikaci Gmail.

Kdo pracuje se sdílenými Google Dokumenty ve větší organizaci tak jistě ví, že málokdy se podaří nastavit oprávnění úplně ideálně hned na poprvé. Tato nová funkce tedy jistě přijde mnoha uživatelům vhod. Nová integrace Google Disku v Gmailu bude fungovat na webu i aplikacích pro Android a iOS. Google začíná novinku spouštět již dnes a ke všem uživatelům by měla dorazit nejpozději do dvou týdnů.

Jak se vám líbí nový přístup integrace Disku do Gmailu?

Zdroj: Google blog