Podvodníci se vydávají za Google a cílí na službu Gmail

Dle e-mailu jste se měli zadat 18,25miliardtý dotaz ve vyhledávači

Ve skutečnosti nikoho Google za používání vyhledávání neodměňuje

Podvodníci na internetu zkoušejí okrást uživatele stále důmyslnějšími způsoby. Hackeři tentokrát využili jméno společnosti Google a cílí na uživatele, kteří využívají Gmail. Pokud na něj skočíte, můžete přijít o osobní údaje a teoreticky i o peníze.

O co přesně jde? Na Gmail vám může přijít falešný e-mail, který vás informuje o výhře v rámci programu Online Reward Program za to, že jste vyhledali 18,25miliardtý dotaz ve vyhledávači Google. Samozřejmě je to blbost, Google rozhodně uživatele neodměňuje za to, že používají jeho vyhledávač a odkaz vede na phisingový web, který se tváří jako oficiální web Googlu. Ten po vás vyžaduje zadání přihlašovacích a dalších osobních údajů, takže můžete přijít hlavně o osobní data.

Google už se k této situaci stihl vyjádřit a varoval uživatele, aby na odkaz v žádném případě neklikali. Možná si říkáte, že v dnešní době nemůže na něco takového nikdo skočit, ale opak je pravdou. Důvěřiví lidé mají opravdu pocit, že se stalo něco jedinečného a měli jen štěstí. Naprosto nejjednodušším způsobem, jak se před podobnými podvody bránit je použít selský rozum. V 99,99 % případů vám nikdo nedá nic zadarmo. Případně si znění zprávy dejte do vyhledávače. Pravděpodobně nebudete první, komu něco podobného přišlo.

