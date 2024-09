Google přidává umělou inteligenci Gemini do služby Formuláře

Zadání lze psát do textového pole v horní části editoru

AI zvládne udělat velký kus, možná i celý rozsah práce za uživatele

Umělá inteligence má potenciál zjednodušit, anebo zcela vykonat za člověka, nespočet pracovních záležitostí. Technologické firmy si to dobře uvědomují, a proto se ji snaží implementovat do co nejvyššího počtu svých aplikací. Mnohdy na AI funkce lákají nové uživatele, jindy je zpoplatní, aby na nich vydělaly. Jedním z ukázkových příkladů vzorné integrace AI do kancelářských služeb je společnost Google.

Kalifornskému softwarovému kolosu se již povedlo vměstnat svou umělou inteligenci Gemini do mnoha součástí balíčku Workspace, ať už jde o e-mailový klient Gmail nebo nástroje typu Dokumenty či Prezentace. Nyní se AI dostává do webové aplikace Formuláře, kde zvládne udělat velký kus, ne-li celý rozsah práce za uživatele.

V ukázce zveřejněné samotným Googlem se v editoru čerstvě vytvořeného formuláře nachází malé textové políčko s titulkem Pomoz mi vytvořit formulář, kam lze vepsat zadání. Gemini tak lze požádat třeba o zhotovení kvízu o 10 otázkách zaměřených na základy biologie, který bude určen pro studenty střední školy. Prompty nicméně mohou být ještě obsáhlejší, vypadat mohou třeba takto:

Vytvořte formulář pro plánování události pro víkendový jógový pobyt. Uveďte možnosti preferencí ubytování (sdílený nebo soukromý pokoj), stravovací omezení a zájem o volitelné doplňkové aktivity. Ujisti se, že máš jednu otázku, jež se ptá, který víkend v srpnu 2024 je pro potenciální účastníky nejvhodnější.

Gemini ve Formulářích Google je aktuálně k dispozici pouze v rámci experimentálního programu Workspace Labs, který bohužel nefunguje v Česku. Musíme tak doufat, že se celá sada AI vychytávek v kancelářských službách jednoho dne dostane také do evropských zemí.

Pro jaké účely používáte umělou inteligenci Gemini vy?

Zdroje: Google, 9to5Google