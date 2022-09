Tohle je mnohem lepší! Aplikace Gmail má “hustší” widget

Widgety umístěné na plochu mobilního telefonu by měly být nástrojem pro co nejefektivnější získávání informací či ovládání různých funkcí. Jenže ne vždy se povede tento předpoklad úplně naplnit a je smutné, že se dokáže provinit i takový “mazák” jako je Google. Narážka míří v tomto případě na widget aplikace Gmail, který od příchodu vizuálního stylu Material You a souvisejícího redesignu řadě lidí nevyhovoval kvůli dost neefektivnímu využití prostoru. Mnozí uživatelé se dokonce vraceli ke starší verzi. Teď je ale, zdá se, největší problém vyřešen.

V našem redakčním Samsungu Galaxy S21 Ultra se před pár dny objevil vizuálně přepracovaný Gmail widget, který dříve kritizované nedostatky eliminuje. Jde hlavně o hustotu zobrazení jednotlivých zpráv a také celkový prostor věnovaný interaktivním prvkům namísto volných ploch.

Změna pravděpodobně přišla s jednou z aktualizací aplikace Gmail a vypadá to, že hustota se ve widgetu zvýšila napevno a nejde nikde změnit (na rozdíl od té přímo v aplikaci).

Taky se vám líbí nový Gmail widget?