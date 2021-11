Google připravil nový widget pro Gmail. Skousnete tu změnu?

Android 12 je oficiálně venku, spousty výrobců už oznámily jeho osvojení v mnoha telefonech a Google mezitím dokončuje převlékání svých nástrojů do nového stylu Material You. Po samotných aplikacích přišly na řadu také widgety a jedním z posledních je ten pro Gmail. I ten už byl v některých mobilech zahlédnut a můžeme se tedy mrknout, jak bude vypadat a co bude umět. Oproti stávajícímu řešení půjde o celkem velkou změnu.

Pokud máte Android 11 a starší Gmail widget, jste zvyklí například na hranaté okraje, jednolité jednoduché barvy či tlačítko pro napsání nové zprávy vpravo dole. A všechny tyto položky jsou u nové varianty pro Android 12 s Material You jinak. Jak máte možnost vidět na přiložených snímcích, do widgetu dorazil nejen přepracovaný styl barev, celkově baculatější vizuál s ohraničenými zprávami a také očekávané zaoblené rohy, ale i několik funkčních změn v UI.

Ikona tužky pro poslání zprávy se přemístila doprava nahoru a její prostor mohou zaujmout nové prvky. Při roztažení widgetu na šířku se objeví tlačítka pro Chat, Místa a Schůzky (pokud jste je úplně nevypnuli) a při stažení výšky na menší rozměr se tato trojice přesunuje na pravou stranu. Řada lidí jistě uvítá i možnost archivace či smazání zprávy bez nutnosti otevírat aplikaci. Některé změny (zachycené u Gmail aplikace ve verzi 2021.10.31) jsou skutečně praktické, ale troufáme si říct, že mnoha lidem i tak nebudou v kombinaci s vizáží widgetu úplně po chuti.

Jak vnímáte nový Gmail widget?

Zdroj: 9to5