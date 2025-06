Paráda! Gemini na Androidu konečně zvládne rozpoznat hudbu. Jak to funguje?

Není žádným tajemstvím, že Google už nějakou dobu připravuje uživatele na konec Asistenta Google, a zároveň i na přechod k umělé inteligenci Gemini. Tento přerod přinesl pár drobných nepříjemností, jednou z nichž byla ztráta oblíbené funkce rozpoznávání hudby pomocí hlasového příkazu. S poslední aktualizací Gemini pro Android se tato situace každopádně naštěstí zlepšila.

Ještě v dubnu letošního roku umělá inteligence na dotaz „what song is this“ či „co je toto za písničku“ jednoduše odpověděla, že máme použít specializovanou aplikaci. Teď ale umí tento příkaz přesměrovat do aplikace Google, konkrétně do režimu „Song Search“. Ukázku novinky zveřejnil portál 9to5Google.

Režim následně spustí známé pulzující rozhraní, které naslouchá okolní hudbě a výsledky zobrazí rovnou ve vyhledávači.

Stále bohužel nejde o plně integrované řešení, jelikož rozpoznání hudby neprobíhá přímo v Gemini. Jedná se nicméně o výrazný krok kupředu oproti stavu z jara, kdy aplikace neuměla v tomto ohledu nic.

Uživatelé iOS si na tuto Gemini novinku patrně ještě počkají

Ačkoliv nová funkce funguje spolehlivě na operačním systému Android, uživatelé iPhonů mají zatím smůlu. Na iOS výše zmíněný příkaz Gemini nepochopí, a funkci vůbec nespustí. Google tuto změnu zatím nekomentoval a není jisté, jestli se vůbec objeví i v aplikaci pro iOS.

Funkce rovněž nemusí být ihned dostupná ve všech regionech, tedy i v Evropě. Pokud vám zatím AI nechce hledat hrající muziku, je možné, že k nám novinka jednoduše ještě nedorazila.

Pokud jste však byli zvyklí rozpoznávat hudbu hlasovým příkazem přes Asistenta Google, konečně se můžete částečně vrátit ke svému návyku. Přestože nejde o nejčistší řešení, pro mnoho lidí bude znamenat vítané zjednodušení potenciálně každodenní rutiny.

Chyběla vám tato funkce v Gemini?

Zdroj: 9to5Google