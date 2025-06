Gemini Live nově podporuje Kalendář, Poznámky, Úkoly i Mapy. Co všechno umí?

Google už delší dobu postupně rozšiřuje možnosti své služby Gemini Live. Nově bude umělá inteligence v Live režimu spolupracovat s aplikacemi Kalendář, Poznámky, Úkoly a Mapy. Znamená to, že uživatelé během konverzací budou moci zadat připomenutí, poznámku nebo událost. Nové propojení také funguje s kamerou – například stačí vyfotit plakát s datem, nebo papírový seznam na nákup, a Gemini ho za vás přenese do digitální podoby.

Podle uživatele sítě Reddit, u/gabigtr123, který k oznámení nové funkce poskytl i screenshoty, by se uživatelům během konverzace s Gemini Live měla ve spodní části obrazovky objevit ikona aplikace, se kterou má režim Live interagovat.

Pokud akce proběhne úspěšně, Gemini Live poskytne potvrzení; a pokud jste se spletli, můžete změnu ihned vrátit zpět. Skvělá je také spolupráce s Mapami Google – ty poskytnou informace o lokalitě, kterou během konverzace zmíníte.

Jak ověřit funkčnost novinky v Gemini Live?

Podle dostupných informací začíná být nová integrace od dnešního dne postupně zpřístupňována na zařízeních s Androidem, ačkoliv oficiálně ještě nemusí být dostupná všem.

Ověřit dostupnost můžete každopádně jednoduše; stačí se dostat do režimu Gemini Live a zeptat se umělé inteligence, zda je schopna přidat připomenutí do kalendáře, údaje do poznámek a podobně.

Pokud v tuto chvíli Gemini ještě nebude schopností disponovat, je na místě jednoduše vyčkat. Google rovněž slibuje, že v budoucnu plánuje další integrace napříč svým ekosystémem.

Využívali byste takovou funkci každodenně v praxi?

Zdroj: 9to5Google, Reddit