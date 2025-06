Gemini je znovu o krok blíže k nahrazení Asistenta Google: chytré funkce i bez ukládání aktivity!

Google oznámil důležitou změnu přicházející do aplikace Gemini. Od 7. července budou uživatelé moci využívat základní funkce chytrého asistenta na Androidu, aniž by byla jejich aktivita zaznamenávána a ukládána do účtu. Změna přichází v době, kdy se tato umělá inteligence pomalu připravuje nahradit Asistenta Google, který naopak postupně přichází o svou funkčnost.

Pokud jste dosud měli zapnutou možnost Aktivita v aplikacích s Gemini, Google ukládal vaše dotazy a odpovědi z umělé inteligence do historie na stránce vyhrazené přesně pro tuto funkci. Data nadále sloužila Googlu k vylepšování služeb.

Nově Google nicméně umožní používat základní funkce aplikace, aniž by tyto aktivity byly ukládány déle než 72 hodin. Data v tomto období Google použije pouze pro zajištění bezpečnosti a zpracování případné zpětné vazby.

Jaké funkce nabídne Gemini bez ukládání aktivity?

Konkrétně nově budete moci bez ukládání historie využívat několik rozšíření, neboli aplikací (jejich seznam najdete přímo v nastavení aplikace Gemini).

Jedná se o aplikace, jejichž ovládnutí by měl poskytnout každý plně funkční hlasový asistent, a tedy @Phone (pro volání kontaktů), @Messages (odesílání zpráv), @WhatsApp (integrace s chatovací aplikací) a v poslední řadě @Utilities (nástroje pro ovládání nastavení telefonu, spuštění aplikací, kontrola médií atp.).

Funkce budou dostupné, aniž byste je museli nutně aktivovat; a pokud jste je měli vypnuté dříve, zůstanou vypnuté i po této aktualizaci.

Ukládáte si aktivitu v Gemini?

Zdroj: 9to5Google