Umělá inteligence Gemini míří do Google TV! Shrne vám předešlou sérii a pomůže s výběrem zábavy

Google přináší AI asistenta Gemini do chytrých televizí, kde nahradí dosavadní Google Assistant
Umožní přirozené konverzace s televizí, doporučování obsahu podle nálady nebo shrnutí předchozích sérií
Zatím je dostupný jen na TCL QM9K, během roku se rozšíří na další modely včetně Google TV Streamer

Jakub Kárník
Publikováno: 24.9.2025 10:00

Google konečně přináší svého AI asistenta Gemini do chytrých televizí. Po měsících spekulací a postupném nasazování do telefonů a tabletů se umělá inteligence dostává i na největší obrazovku v domácnosti.

Co Gemini v televizi skutečně umí?

Základní princip zůstává stejný jako u Google Assistanta – stačí říct „Hey Google" nebo stisknout mikrofon na ovladači. Rozdíl je v tom, že Gemini zvládá přirozenější konverzaci a pochopí i složitější dotazy. Místo jednoduchých příkazů typu „pusť Netflix" můžete říct něco jako „najdi mi něco na večer, mám rád detektivky, ale manželka preferuje komedie".

V praxi to vypadá zajímavě. Gemini dokáže shrnout předchozí sérii seriálu, když se chystáte na novou řadu. Zvládne najít pořad podle vágního popisu – třeba „ta nová nemocniční show, o které všichni mluví". A přidá k tomu i recenze nebo hodnocení, abyste se mohli rozhodnout.

Google také zdůrazňuje vzdělávací potenciál. Můžete se zeptat, jak se naučit hrát na kytaru, a Gemini rovnou nabídne relevantní YouTube videa. Nebo pomůže s domácími úkoly dětí – vysvětlí, proč sopky vybuchují, a ukáže návod na výrobu modelu sopky.

Kde je háček?

Prvním problémem je extrémně omezená dostupnost. Aktuálně Gemini funguje pouze na jediném modelu – TCL QM9K. To je prémiová QLED televize, která v Česku ani není oficiálně dostupná. Google sice slibuje rozšíření na další modely „později v roce", ale seznam zahrnuje hlavně americké značky a modely.

Pro český trh je podstatné, že se Gemini dostane i do Google TV Streamer, který si u nás můžete koupit. Otázkou zůstává, kdy a v jakých jazycích bude služba fungovat.

Co říkáte na Gemini v Google TV?

Zdroj: Google Blog