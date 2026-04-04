Už ho máte také? Gemini pro Android Auto se nyní masivně rozšiřuje k uživatelům

Gemini pro Android Auto se nyní masivně rozšiřuje k uživatelům

Google po měsících čekání spouští masivní rozšíření Gemini do Android Auto Uživatelé na Redditu hlásí, že AI asistent se jim objevil v průběhu posledních dnů Reakce jsou smíšené – někteří chválí přirozenou konverzaci, jiní kritizují ztrátu funkcí Adam Kurfürst Publikováno: 4.4.2026 14:00

Loni v listopadu jsme vás informovali o příchodu Gemini do Android Auto, které Google tehdy začal postupně zavádět. Proces měl trvat několik měsíců a spousta uživatelů se skutečně dočkala až nyní. Podle hlášení ze zahraničních webů probíhá v těchto dnech masivní vlna rozšíření, která konečně přináší AI asistenta do vozidel po celém světě.

Na subredditu věnovaném Android Auto se během posledních dnů roztrhl pytel s příspěvky od uživatelů, kterým se Gemini konečně zobrazil na displeji jejich vozidla. Někteří uvádějí, že novinka dorazila s verzí Android Auto 16.4, ale není jasné, zda je tato verze podmínkou. Hlavní změnou oproti klasickému Google Assistantovi je přirozenější způsob konverzace. Nemusíte formulovat příkazy přesně podle očekávaného vzorce – Gemini si pamatuje kontext a dokáže reagovat na navazující dotazy. K tomu přibyla možnost prohledávat Gmail přímo z auta nebo si nechat vytvořit playlist na míru.

Reakce uživatelů jsou nicméně rozporuplné. Zatímco část z nich oceňuje nové možnosti, jiní si stěžují na ztrátu funkcionality oproti původnímu Assistantovi. Kritika míří především na problémy s integrací hudebních aplikací třetích stran a na přílišnou upovídanost odpovědí, která může za volantem působit rušivě.

Google každopádně bude Gemini v Android Auto nadále vylepšovat, jak to u svých produktů dělá běžně. Pokud vám AI asistent zatím nedorazil, zkontrolujte aktualizace aplikace Android Auto – je možné, že na vás čeká v nejbližších dnech.

Zdroje: Android Authority, Android Police, Reddit