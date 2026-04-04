TOPlist

Už ho máte také? Gemini pro Android Auto se nyní masivně rozšiřuje k uživatelům

  • Google po měsících čekání spouští masivní rozšíření Gemini do Android Auto
  • Uživatelé na Redditu hlásí, že AI asistent se jim objevil v průběhu posledních dnů
  • Reakce jsou smíšené – někteří chválí přirozenou konverzaci, jiní kritizují ztrátu funkcí

Sdílejte:
Adam Kurfürst
4.4.2026 14:00
Ikona komentáře 2
logo gemini za celnim skle automobilu ai ilustrace

Loni v listopadu jsme vás informovali o příchodu Gemini do Android Auto, které Google tehdy začal postupně zavádět. Proces měl trvat několik měsíců a spousta uživatelů se skutečně dočkala až nyní. Podle hlášení ze zahraničních webů probíhá v těchto dnech masivní vlna rozšíření, která konečně přináší AI asistenta do vozidel po celém světě.

Reddit se plní hlášeními o Gemini

Na subredditu věnovaném Android Auto se během posledních dnů roztrhl pytel s příspěvky od uživatelů, kterým se Gemini konečně zobrazil na displeji jejich vozidla. Někteří uvádějí, že novinka dorazila s verzí Android Auto 16.4, ale není jasné, zda je tato verze podmínkou.

Hlavní změnou oproti klasickému Google Assistantovi je přirozenější způsob konverzace. Nemusíte formulovat příkazy přesně podle očekávaného vzorce – Gemini si pamatuje kontext a dokáže reagovat na navazující dotazy. K tomu přibyla možnost prohledávat Gmail přímo z auta nebo si nechat vytvořit playlist na míru.

Ne všichni jsou nadšení

Reakce uživatelů jsou nicméně rozporuplné. Zatímco část z nich oceňuje nové možnosti, jiní si stěžují na ztrátu funkcionality oproti původnímu Assistantovi. Kritika míří především na problémy s integrací hudebních aplikací třetích stran a na přílišnou upovídanost odpovědí, která může za volantem působit rušivě.

Gemini Live dostává dosud největší vylepšení. S novým modelem budou rozhovory plynulejší Adam Kurfürst Zprávičky

Google každopádně bude Gemini v Android Auto nadále vylepšovat, jak to u svých produktů dělá běžně. Pokud vám AI asistent zatím nedorazil, zkontrolujte aktualizace aplikace Android Auto – je možné, že na vás čeká v nejbližších dnech.

Dorazil vám už Gemini do Android Auto?

Zdroje: Android Authority, Android Police, Reddit

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024