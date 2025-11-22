Gemini míří do Android Auto! V autě nyní odpovíte na Gmail a můžete plynně konverzovat Hlavní stránka Zprávičky Google začal postupně zavádět Gemini do Android Auto, proces potrvá několik měsíců Nový asistent umí pokročilou konverzaci, přístup k Gmailu, překlady do 40 jazyků a inteligentní tvorbu playlistů Funguje ve 45 jazycích včetně češtiny, ale musíte mít Gemini nastaveného jako hlavního asistenta na telefonu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Google cpe Gemini kamkoliv se dá. Po prohlížeči Chrome, Mapách, chytrých domácnostech a dalších službách přichází na řadu Android Auto. Umělá inteligence míří za volant, kde má nahradit dosavadního Google Assistanta. Slibuje pokročilejší konverzaci, lepší porozumění kontextu a schopnost zvládat komplexnější úkoly. Než se ho dočkáte, uběhne pár měsíců Co všechno Gemini v autě zvládne Pokrok, nebo jen další rozptýlení? Než se ho dočkáte, uběhne pár měsíců Gemini se v Android Auto začalo objevovat právě teď, ale globální zavádění potrvá několik měsíců. Google to tradičně rozjíždí postupně, takže pokud vám nový asistent ještě nesvítí na displeji auta, nezoufejte. Až bude dostupný, uvidíte jej přímo na obrazovce infotainmentu. Podmínkou je mít Gemini nastaveného jako výchozího asistenta na telefonu – bez toho se do auta nedostane. Aktivovat ho můžete klasicky hlasem „Hey Google“, stiskem mikrofonu na displeji nebo dlouhým přidržením tlačítka hlasového ovládání na volantu. Google tvrdí, že Android Auto je dnes k dispozici ve více než 250 milionech aut po celém světě, což je solidní základ pro masové nasazení AI asistenta. Co všechno Gemini v autě zvládne Hlavní změna oproti Google Assistantovi je v přirozenější konverzaci. Místo toho, abyste museli formulovat příkazy přesně podle očekávaného vzorce, můžete mluvit normálně a pokračovat v dialogu. Gemini si pamatuje kontext a dokáže reagovat na navazující dotazy. Praktické příklady z každodenního používání: Hledání zastávek na trase: „Potřebuju pomoct. Najednou mám chuť na barbecue. Znáš nějaký dobrý podnik poblíž cíle, který má teď otevřeno?“ Gemini prohledá recenze a dokáže odpovědět na další otázky – jestli je tam psí park, jaké jsou nejoblíbenější pokrmy nebo jestli mají dobré recenze na žebírka. Zprávy a překlady: „Sakra, uvízl jsem v zácpě. Můžeš dát vědět Leovi a přidat můj ETA (očekávaný čas příjezdu) plus smutný emoji?“ A pak rovnou: „Ještě něco. Zeptej se ho, jestli by nešel po zápase na kafe. A přelož to prosím do španělštiny.“ Gemini zvládá překlady do více než 40 jazyků. Přístup k Gmailu: To je docela zásadní novinka. Gemini umí prohledávat vaši emailovou schránku a vytahovat z ní informace. „Mám dnes rezervovaný hotel. Myslím, že adresa je v emailu. Můžeš se podívat a navigovat mě tam?“ Nebo si můžete nechat shrnout nepřečtené zprávy. Hudba na míru: Zapomeňte na přesné názvy písniček nebo žánrů. „Dáš mi playlist na roadtrip? Ideálně něco rychlejšího, tak na tři hodiny, co se bude líbit mně i dětem.“ Funguje to s YouTube Music, Spotify a dalšími. Gemini Live v autě: V beta verzi můžete spustit souvislou konverzaci říkajíc „Hey Google, let’s talk live“. Gemini pak může být váš průvodce městem, pomoct vymyslet dárek nebo s vámi zkoušet svatební proslov. Všechno v jednom plynulém dialogu. Podporované jsou kromě Gmailu také Google Kalendář, Google Úkoly, Google Keep, Samsung Kalendář, Samsung Připomínky a Samsung Poznámky. Google slibuje, že s časem přidá i aplikace třetích stran. Pokrok, nebo jen další rozptýlení? Tady se dostáváme k jádru pudla. Google tvrdí, že Gemini pomůže udržet ruce na volantu a oči na silnici. Jenže skutečnost může být složitější. Raný výzkum naznačuje, že hlasoví asistenti v autě způsobují „spíše střední než vysokou míru kognitivního rozptýlení“. Ano, je to lepší než čmárat do telefonu, ale neznamená to automaticky, že je to bezpečné. Čím pokročilejší a komplexnější úkoly asistent zvládá, tím víc mentální kapacity od řidiče vyžaduje. Když si necháte shrnout tucet emailů nebo diskutujete o svatebním proslovu, věnujete se řízení opravdu naplno? Technologické firmy sem cpou stále výkonnější AI, ale důkladnější výzkum bezpečnostních dopadů by se hodil. Gemini se mimochodem nedostane do Apple CarPlay – mluvčí Googlu potvrdila, že k tomu nemají co říct. Logicky, konkurenční platforma se vlastní AI od Googlu nedočká. Naopak vozy s vestavěným Android Automotive budou následovat – třeba Polestar nedávno oznámil, že Gemini dostane v budoucí aktualizaci. Gemini v Android Auto podporuje 45 jazyků včetně češtiny, takže české řidiče nikdo neobchází. Otázka ale zůstává: je to skutečně užitečný pomocník, nebo jen technologická exhibice? Odpověď dá až praxe a především statistiky nehod, které – doufejme – někdo zodpovědně vyhodnotí. Co říkáte na Gemini v Android Auto? Zdroj: Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 