Gemini Live dostává dosud největší vylepšení. S novým modelem budou rozhovory plynulejší

  • Google představil model Gemini 3.1 Flash Live, který pohání hlasového asistenta Gemini Live
  • Nový model přináší rychlejší odpovědi a dokáže sledovat konverzaci dvakrát déle než předchůdce
  • Vylepšení je již dostupné v mobilní aplikaci Gemini pro Android i iOS

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.3.2026 08:00
google gemini gems logo oficialni

Kdo pravidelně používá hlasového asistenta Gemini Live, možná už stihl zpozorovat, že konverzace s ním najednou plynou o něco hladčeji. Google totiž pod kapotu nasadil zcela nový model Gemini 3.1 Flash Live, který firma označuje za dosud nejkvalitnější hlasový model ve svém portfoliu. Změna se projevuje především v rychlosti a přirozenosti dialogu.

Přirozenější rozhovor bez nepříjemných pauz

Hlavní novinkou je výrazně nižší latence, díky které odpovědi přicházejí plynuleji a bez oněch trapných prodlev, které hlasové asistenty často provázejí. Model 3.1 Flash Live navíc dokáže sledovat vlákno konverzace dvakrát déle než jeho předchůdce, takže při delších brainstormingových sezeních už neztratí nit tak snadno.

Google také zdůrazňuje lepší porozumění tónu hlasu. Nový model údajně rozpozná, když je uživatel frustrovaný nebo zmatený, a podle toho přizpůsobí nejen obsah, ale i délku a styl své odpovědi. V benchmarku ComplexFuncBench Audio, který testuje schopnost plnit složité úlohy, dosáhl model skóre 90,8 %.

Už nyní v mobilní aplikaci

Vylepšený Gemini Live je již nyní k dispozici v mobilní aplikaci Gemini pro Android i iOS. Vývojáři mohou nový audiomodel testovat prostřednictvím Gemini Live API v Google AI Studio.

google gemini na macbooku ai ilustrace
Gemini konečně dostane desktopovou aplikaci. Prý se už testuje na systému macOS a nabídne tuhle skvělou funkci Adam Kurfürst Zprávičky

Veškeré audio generované modelem 3.1 Flash Live je automaticky označeno vodoznakem SynthID, který umožňuje detekovat obsah vytvořený umělou inteligencí.

Všimli jste si rozdílu v Gemini Live?

Zdroje: Google, Gemini/X

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
Fotky Google, třídění fotografií

Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit

Libor Foltýnek
10.1.2025
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.2025
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.2025