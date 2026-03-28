Gemini Live dostává dosud největší vylepšení. S novým modelem budou rozhovory plynulejší

Google představil model Gemini 3.1 Flash Live, který pohání hlasového asistenta Gemini Live Nový model přináší rychlejší odpovědi a dokáže sledovat konverzaci dvakrát déle než předchůdce Vylepšení je již dostupné v mobilní aplikaci Gemini pro Android i iOS Adam Kurfürst Publikováno: 28.3.2026 08:00

Kdo pravidelně používá hlasového asistenta Gemini Live, možná už stihl zpozorovat, že konverzace s ním najednou plynou o něco hladčeji. Google totiž pod kapotu nasadil zcela nový model Gemini 3.1 Flash Live, který firma označuje za dosud nejkvalitnější hlasový model ve svém portfoliu. Změna se projevuje především v rychlosti a přirozenosti dialogu. Přirozenější rozhovor bez nepříjemných pauz Už nyní v mobilní aplikaci Přirozenější rozhovor bez nepříjemných pauz Hlavní novinkou je výrazně nižší latence, díky které odpovědi přicházejí plynuleji a bez oněch trapných prodlev, které hlasové asistenty často provázejí. Model 3.1 Flash Live navíc dokáže sledovat vlákno konverzace dvakrát déle než jeho předchůdce, takže při delších brainstormingových sezeních už neztratí nit tak snadno. Gemini Live just got its biggest upgrade yet, powered by Gemini 3.1 Flash Live.•Faster responses with fewer awkward pauses•Smarter & able to follow along 2x longer conversations, so you can stay in the flow•Dynamically adjusts its answer lengths & tone to match the moment pic.twitter.com/b4YaJi3W7a— Google Gemini (@GeminiApp) March 26, 2026 Google také zdůrazňuje lepší porozumění tónu hlasu. Nový model údajně rozpozná, když je uživatel frustrovaný nebo zmatený, a podle toho přizpůsobí nejen obsah, ale i délku a styl své odpovědi. V benchmarku ComplexFuncBench Audio, který testuje schopnost plnit složité úlohy, dosáhl model skóre 90,8 %. Už nyní v mobilní aplikaci Vylepšený Gemini Live je již nyní k dispozici v mobilní aplikaci Gemini pro Android i iOS. Vývojáři mohou nový audiomodel testovat prostřednictvím Gemini Live API v Google AI Studio. Veškeré audio generované modelem 3.1 Flash Live je automaticky označeno vodoznakem SynthID, který umožňuje detekovat obsah vytvořený umělou inteligencí. Všimli jste si rozdílu v Gemini Live? Zdroje: Google, Gemini/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi