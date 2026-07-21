Garmin CIRQA je oficiálně tu! Lehoučký náramek bez displeje hlídá zdraví a nechce předplatné Hlavní stránka Zprávičky Garmin CIRQA je nový chytrý náramek bez displeje, který má splynout s tělem a co nejméně rozptylovat V Česku vyjde na 4 990 korun a už si ho můžete předobjednat Nepřetržitě sleduje tep, spánek, stres i kondici, a to bez nutnosti pořizovat předplatné Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Výrobci chytrých zařízení roky vymýšlejí, jak vás udržet co nejdéle u displeje. Garmin teď sází na opak: jeho nový náramek CIRQA žádnou obrazovku nemá a chce z vaší pozornosti co nejvíc zmizet. Místo notifikací a blikání jen tiše na pozadí sleduje, jak na tom jste se zdravím a kondicí. Etablovaný Whoop tak má kromě nedávno uvedeného Fitbitu Air od Googlu další zajímavou konkurenci. Náramek, který nechcete cítit ani vidět Celý koncept stojí na jednoduché myšlence – co nejméně překážet. Zařízení nemá displej, nesvítí ani nevibruje kvůli každé zprávě, takže vás při běhu, spánku ani v práci nevytrhne z pozornosti. Modul o rozměrech 27 × 47 × 9 milimetrů váží necelých 15 gramů a schovává se do textilního řemínku ComfortFit. Ten můžete nosit klasicky na zápěstí, nebo jako pásku na paži – třeba pod košilí nebo při jízdě na kole, kde by hodinky zavazely. Že se novinka chystá, ostatně nebylo tajemství – naposled jsme o ní psali ve chvíli, kdy Garmin její výbavu nedávno omylem prozradil na svém webu. Teď je po dlouhých měsících spekulací oficiálně na světě. Baterie podle výrobce vydrží až deset dní na jedno nabití, byť skutečná výdrž se podle zapnutých funkcí liší. Náramek zvládne i plavání díky vodotěsnosti 5 ATM a naměřená data průběžně odesílá do aplikace Garmin Connect, kde si je v klidu projdete později. Co všechno Garmin CIRQA změří? Pod nenápadným pouzdrem se skrývá slušná porce senzorů. Zařízení nepřetržitě měří srdeční tep, jeho variabilitu, úroveň stresu i okysličení krve, k tomu přidává teplotu pokožky a ukazatel energie Body Battery. Samo rozpozná a zaznamená přes 80 sportovních aktivit od běhu po jógu. Přesnou trasu venku ale zvládne jen po připojení ke GPS v telefonu – vlastní satelitní čip novinka nemá. Spánek, zdraví žen i připravenost na trénink Velkou kapitolou je spánek. CIRQA nabízí skóre spánku, jeho jednotlivé fáze, detekci zdřímnutí i takzvaný spánkový soulad, který ukazuje, jak držíte svůj cirkadiánní rytmus. Ženy navíc ocení sledování menstruačního cyklu a těhotenství včetně odhadu ovulace podle teploty pokožky; data lze propojit s aplikací Natural Cycles, ta ovšem funguje jen s vlastním předplatným. Výrobce zároveň zdůrazňuje, že nejde o zdravotnický přístroj a čísla slouží pro přehled, ne pro diagnózu. Sportovce potěší spíš skóre připravenosti k tréninku, přehled o tréninkovém stavu nebo odhad kondice VO2 Max. Přes funkci LiveTrack navíc můžou blízcí sledovat vaši polohu v reálném čase a tep umí náramek vysílat i do dalších zařízení Garmin, třeba do cyklopočítače Edge. Hlavní zbraní je ovšem cena za provoz. Za základní měření zdraví neplatíte žádné předplatné, což je přesně to, čím chce Garmin uzemnit konkurenční Whoop. Jenže úplně zadarmo to není: chytřejší funkce jako tréninkové plány, sledování výživy, meditace nebo dechová cvičení se odemknou až s placeným tarifem Garmin Connect+. Cena a dostupnost Garmin CIRQA vyjde v Česku na 4 990 korun. Předobjednat ho můžete na Alze, kde se má začít prodávat od 24. července. Na výběr jsou dvě velikosti řemínku (S–M a L–XL) a několik barevných variant – od střídmé černé až po výraznější odstíny. Láká vás chytrý náramek, který schválně nic nezobrazuje? Zdroje: Garmin, Alza Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek fitness náramek Garmin Sportovní náramek wearables Mohlo by vás zajímat Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024 Honor ukázal levné hodinky s velkým AMOLED displejem, korunkou a 12denní výdrží Adam Kurfürst 14.7.2024