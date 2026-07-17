WHOOP dorazil do Česka! Vysvětlujeme rozdíly mezi verzemi One, Peak a Life MG Hlavní stránka Zprávičky Alza začala prodávat fitness náramky WHOOP – kultovní značku sportovců, která se dosud do Česka složitě dovážela V nabídce jsou tři verze s ročním členstvím: One 5.0 za 4 899 Kč, Peak 5.0 za 6 499 Kč a Life MG za 9 799 Kč Náramek nemá displej, vydrží 14 dní na nabití a soustředí se čistě na regeneraci, spánek a zátěž Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Náramek, který nosí špičkoví sportovci od NBA po F1, se konečně dostal do běžného českého prodeje. Alza zalistovala WHOOP ve třech verzích a všechny má skladem. WHOOP jde proti proudu celého trhu nositelností: nemá displej, neukazuje notifikace a nesnaží se být druhým telefonem. Jen 24 hodin denně tiše měří tep, variabilitu tepu, spánek a zátěž – a ráno vám v aplikaci řekne, jestli má tělo na tvrdý trénink, nebo si říká o volno. Tři verze, jeden princip: platíte za členství Na co myslet před koupí Tři verze, jeden princip: platíte za členství U WHOOPu si nekupujete hardware, ale členství, ke kterému náramek dostanete – a ceny na Alze zahrnují rovnou roční předplatné. Základní WHOOP One 5.0 za 4 899 Kč pokrývá to hlavní: spánek, zotavení, denní zátěž, VO2 max a hormonální přehledy pro ženy. Prostřední Peak 5.0 za 6 499 Kč přidává funkce, kvůli kterým si WHOOP lidé většinou pořizují – Healthspan s výpočtem „biologického věku“ a tempa stárnutí, monitor stresu v reálném čase a zdravotní monitor s teplotou kůže a okysličením krve. K tomu dostanete i bezdrátovou nabíjecí powerbanku, která se nasune přímo na náramek, takže ho při nabíjení nemusíte sundávat. Vrcholný Life MG za 9 799 Kč jako jediný obsahuje odlišný hardware – verzi MG (Medical Grade) s EKG pro záchyt fibrilace síní a odhadem krevního tlaku. Zahraniční recenzenti se vzácně shodují: pro většinu lidí je nejrozumnější prostřední Peak, protože nejzajímavější novinky platformy jsou právě tam, a zdravotnické funkce Life ocení hlavně ti, kdo srdce řeší s lékařem. Všechny verze vydrží přes 14 dní na jedno nabití, jsou vodotěsné a modul je o 7 % menší než předchozí generace 4.0. PROHLÉDNOUT WHOOP NA ALZE Na co myslet před koupí Jedna věc je u WHOOPu zásadní a prodejci ji rádi píší menším písmem: po vypršení ročního členství je potřeba předplatné obnovit, jinak náramek ztratí většinu funkcí. Není to tedy jednorázový nákup jako u hodinek, ale průběžný závazek – v USA vychází obnova podle úrovně zhruba na 200 až 360 dolarů ročně. Kdo hledá levnější cestu k „tichému“ náramku bez displeje, měl by zvážit i novou konkurenci: Google nedávno představil Fitbit Air za zhruba 2 500 Kč s volitelným, nikoli povinným předplatným – psali jsme o něm v samostatném článku. WHOOP má proti němu dvojnásobnou výdrž, hlubší analytiku a propracovanější metriky zotavení, Fitbit Air zase nižší vstupní cenu a svobodu bez předplatného. Trend je ale jasný: displej přestává být na zápěstí povinnost. CHCI WHOOP NÁRAMEK Dokázali byste žít s náramkem bez displeje, nebo chcete data vidět přímo na zápěstí? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Česko chytrý náramek zdraví Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024