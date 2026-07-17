WHOOP dorazil do Česka! Vysvětlujeme rozdíly mezi verzemi One, Peak a Life MG

  • Alza začala prodávat fitness náramky WHOOP – kultovní značku sportovců, která se dosud do Česka složitě dovážela
  • V nabídce jsou tři verze s ročním členstvím: One 5.0 za 4 899 Kč, Peak 5.0 za 6 499 Kč a Life MG za 9 799 Kč
  • Náramek nemá displej, vydrží 14 dní na nabití a soustředí se čistě na regeneraci, spánek a zátěž

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
17.7.2026 08:00
Ikona komentáře 0
whoop naramek webp
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Náramek, který nosí špičkoví sportovci od NBA po F1, se konečně dostal do běžného českého prodeje. Alza zalistovala WHOOP ve třech verzích a všechny má skladem. WHOOP jde proti proudu celého trhu nositelností: nemá displej, neukazuje notifikace a nesnaží se být druhým telefonem. Jen 24 hodin denně tiše měří tep, variabilitu tepu, spánek a zátěž – a ráno vám v aplikaci řekne, jestli má tělo na tvrdý trénink, nebo si říká o volno.

Tři verze, jeden princip: platíte za členství

U WHOOPu si nekupujete hardware, ale členství, ke kterému náramek dostanete – a ceny na Alze zahrnují rovnou roční předplatné. Základní WHOOP One 5.0 za 4 899 Kč pokrývá to hlavní: spánek, zotavení, denní zátěž, VO2 max a hormonální přehledy pro ženy. Prostřední Peak 5.0 za 6 499 Kč přidává funkce, kvůli kterým si WHOOP lidé většinou pořizují – Healthspan s výpočtem „biologického věku“ a tempa stárnutí, monitor stresu v reálném čase a zdravotní monitor s teplotou kůže a okysličením krve. K tomu dostanete i bezdrátovou nabíjecí powerbanku, která se nasune přímo na náramek, takže ho při nabíjení nemusíte sundávat.

Vrcholný Life MG za 9 799 Kč jako jediný obsahuje odlišný hardware – verzi MG (Medical Grade) s EKG pro záchyt fibrilace síní a odhadem krevního tlaku. Zahraniční recenzenti se vzácně shodují: pro většinu lidí je nejrozumnější prostřední Peak, protože nejzajímavější novinky platformy jsou právě tam, a zdravotnické funkce Life ocení hlavně ti, kdo srdce řeší s lékařem. Všechny verze vydrží přes 14 dní na jedno nabití, jsou vodotěsné a modul je o 7 % menší než předchozí generace 4.0.

PROHLÉDNOUT WHOOP NA ALZE

Na co myslet před koupí

Jedna věc je u WHOOPu zásadní a prodejci ji rádi píší menším písmem: po vypršení ročního členství je potřeba předplatné obnovit, jinak náramek ztratí většinu funkcí. Není to tedy jednorázový nákup jako u hodinek, ale průběžný závazek – v USA vychází obnova podle úrovně zhruba na 200 až 360 dolarů ročně. Kdo hledá levnější cestu k „tichému“ náramku bez displeje, měl by zvážit i novou konkurenci: Google nedávno představil Fitbit Air za zhruba 2 500 Kč s volitelným, nikoli povinným předplatným – psali jsme o něm v samostatném článku. WHOOP má proti němu dvojnásobnou výdrž, hlubší analytiku a propracovanější metriky zotavení, Fitbit Air zase nižší vstupní cenu a svobodu bez předplatného. Trend je ale jasný: displej přestává být na zápěstí povinnost.

CHCI WHOOP NÁRAMEK

Dokázali byste žít s náramkem bez displeje, nebo chcete data vidět přímo na zápěstí?

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024

LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku!

Adam Kurfürst
23.9.2024
Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro na zdi

LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký

Adam Kurfürst
13.12.2024

Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá

Adam Kurfürst
22.12.2024