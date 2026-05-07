Google ukázal nenápadný náramek pro sledování zdraví. Fitbit Air nemá displej a pomáhá mu Gemini Hlavní stránka Zprávičky Google představil Fitbit Air jako nejmenší tracker značky bez displeje s cenou od 99,99 dolaru Náramek nabízí 24/7 sledování tepu, detekci fibrilace síní, měření SpO2 i sledování fází spánku Plný potenciál s AI koučem postaveným na Gemini odemkne placené předplatné Google Health Premium Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 V posledních letech získává na popularitě nový přístup k nositelným zařízením, který staví na opačné filozofii než většina chytrých hodinek. Místo neustálého světélkování notifikacemi a velkého displeje na zápěstí přichází nenápadné náramky, jež vás mají sledovat a poradit, jinak ale nerušit. Tomuto trendu pevně vévodí značka Whoop, na niž už delší dobu trochu řevnivě pokukoval i Google. Po dlouhých měsících spekulací nyní s podobným zařízením oficiálně přichází pod jménem Fitbit Air. Nejmenší Fitbit, jaký kdy vznikl Senzory hlídají zdraví nepřetržitě Kouč postavený na Gemini se skrývá za předplatným Týdenní výdrž a konec aplikace Fitbit Speciální edice od Stephena Curryho Cena, dostupnost a zatím žádné Česko Pro koho má Fitbit Air smysl? Nejmenší Fitbit, jaký kdy vznikl Myšlenkový pochod okolo Fitbitu Air Google popisuje slovy „bez displeje, bez rozptylování“. Samotný senzorický modul, jejž tvůrci přezdívají „pebble“ (oblázek), má rozměry pouhých 34,9 × 17 × 8,3 mm a bez řemínku váží jen 5,2 gramu. I s textilním poutkem se hmotnost zastaví na 12 gramech, takže byste si zařízení na zápěstí neměli prakticky uvědomovat. Voděodolnost na úrovni 5 ATM dovolí náramek používat i při plavání do hloubky 50 metrů. Z řemínku jde modul snadno vyklopit a přesunout do jiného. Google na startu nabídne čtyři barevné varianty výchozího řemínku Performance Loop z recyklovaných materiálů (Obsidian, Berry, Lavender a Fog), spolu se silikonovými řemínky Active Band pro sportovce a elegantnějším Elevated Modern Band v podobě klasického náramku. Cenovka náhradních řemínků startuje na 34,99 dolaru (zhruba 730 Kč v přepočtu). Senzory hlídají zdraví nepřetržitě Přestože Fitbit Air nemá obrazovku, senzory se v něm rozhodně nešetří. Výbavu tvoří optický monitor srdečního tepu, tříosý akcelerometr s gyroskopem, červené a infračervené čidlo pro měření okysličení krve (SpO2) a senzor teploty kůže. Náramek se postará o nepřetržité sledování tepové frekvence, variability tepu (HRV), dechové frekvence i klidového tepu. Mezi pokročilejší funkce patří monitorování srdečního rytmu s detekcí fibrilace síní (AFib). Dále Fitbit Air sledování fází spánku spolu se skóre spánku, k čemuž se přidává metrika Cardio Load a skóre připravenosti, které popisují, na co je tělo daný den připravené – tedy přesně to, čím se proslavil Whoop. Google v tiskové zprávě navíc oslovuje i uživatele, kteří nositelnou techniku už mají: pokud doma vlastníte hodinky Pixel Watch, můžete je přes den nosit normálně a na noc je vyměnit za nenápadný Fitbit Air, který je při spánku komfortnější. Já osobně si už dlouho pohrávám s myšlenkou, že bych do podobného zařízení nezainvestoval – miluji nosit analogové hodinky a mít na druhé ruce nenápadný náramek bez displeje pro sledování zdraví a aktivit by nemuselo vůbec ničemu vadit. Kouč postavený na Gemini se skrývá za předplatným Google netají, že Fitbit Air vznikl primárně jako most k novému zdravotnímu koučovi Google Health Coach, který stojí na umělé inteligenci Gemini. Kouč má fungovat jako personalizovaný průvodce: rozumí přirozenému jazyku, navrhne týdenní tréninkový plán, vyhodnotí váš spánek a dokáže reagovat na změny v rutině, například cestování přes časová pásma nebo zranění. Sám Google tvrdí, že se kouč v čase přizpůsobuje a učí se z vašeho chování. Háček je v tom, že téměř všechny chytré funkce jsou součástí placeného předplatného Google Health Premium, jež vyjde na 9,99 dolaru měsíčně (přibližně 210 Kč). Při zakoupení Fitbit Air získáte tříměsíční zkušební verzi zdarma, předplatitelé tarifů Google AI Pro a Ultra ho mají v ceně. Bez předplatného si zařízení odměří základní data, ale přijdete o pokročilou koučovací logiku a personalizované tréninkové plány. Týdenní výdrž a konec aplikace Fitbit Na jedno nabití by měl Fitbit Air vydržet až sedm dní, což odpovídá průměru v této kategorii. Baterie se z nuly nabije za 90 minut, přičemž pětiminutové dobíjení prý dodá energii na celý den. Konektivita stojí na Bluetooth 5.0 a synchronizační dosah Google uvádí až 9 metrů. Z kompatibility nepřekvapí požadavky Android 11 a vyšší nebo iOS 16.4 a vyšší. Aplikace, do níž se data ukládají, se nyní oficiálně přejmenovává z Fitbit na Google Health, čímž Google završuje integraci akvírované značky pod své vlastní křídlo. Pro fanoušky tradičního Fitbit ekosystému to může být hořký moment, pro Google logické sjednocení. Speciální edice od Stephena Curryho Google nezůstal pouze u standardního provedení. Spolu s NBA hvězdou Stephenem Currym vznikla speciální edice s řemínkem v hnědém odstínu Rye doplněném oranžovými prvky inspirovanými atletickými pruhy. Řemínek navíc nese vodoodpudivý povlak a vyvýšenou texturu, jež má při intenzivním pohybu zlepšovat proudění vzduchu. Tato varianta dorazí do amerických obchodů 26. května za 129,99 dolaru (přibližně 2 700 Kč v přepočtu). Cena, dostupnost a zatím žádné Česko Základní Fitbit Air v USA začíná na 99,99 dolaru (zhruba 2 100 Kč v přepočtu) a aktuálně jej lze předobjednat. Co se týče našeho trhu, Google na něj novinku zatím oficiálně nepotvrdil, takže zájemci mohou jen čekat, jestli se Fitbit Air objeví v evropské nabídce, podobně jako se to povedlo některým hodinkám Pixel Watch. Pro koho má Fitbit Air smysl? Fitbit Air dává smysl pro lidi, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví a kondici, ale nepřejí si nosit na zápěstí „druhý telefon“. Cena 99,99 dolaru za samotný hardware je na dnešní poměry přívětivá, zvlášť ve srovnání s ekosystémem Whoopu, kde si zařízení sice neplatíte, ale bez měsíčního předplatného nefunguje vůbec. Google jde opačnou cestou: hardware si jednorázově koupíte a chytrá nadstavba je na předplatném. Slabinou tohoto modelu zůstává fakt, že hodnota produktu po vypršení tříměsíční zkušební verze výrazně klesá. Bez Google Health Coach se z Fitbit Air stává relativně obyčejný krokoměr s monitoringem tepu a AFib, byť stále dobře poslouží lidem, kterým stačí základní data v aplikaci. Pokud preferujete viditelná data přímo na zápěstí, hodinky typu Pixel Watch nebo levnější Galaxy Watch nabídnou víc. A pokud rádi sportujete s offline mapami a navigací přímo z hodinek, Fitbit Air pro vás zkrátka nebude. Pořídili byste si nositelné zařízení bez displeje, jako je Fitbit Air? Zdroje: Google Blog, Google Store O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek Fitbit Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024