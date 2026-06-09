Testujeme Fitbit Air: Tohle jsou naše první dojmy z náramku, AI trenéra a nové aplikace Hlavní stránka Články Google v květnu představil náramek bez displeje Fitbit Air s cenou 99 eur (asi 2 400 Kč) V Česku oficiálně není k dispozici, my si jej objednali z Německa a už jej testujeme Zaujal nás AI trenér mluvící česky, moderní aplikace a přesné měření zdraví Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.6.2026 10:00 2 komentáře 2 Nevyhovují vám chytré hodinky, ať už proto, že raději nosíte analogové, nebo z důvodu, že vás rozptylují? Pokud i tak stojíte o sledování svých zdravotních metrik a fyzické aktivity, nabízí se koupě chytrého prstenu nebo náramku bez displeje. Alternativu k oblíbeným náramkům Whoop minulý měsíc představil Google – jmenuje se Fitbit Air a v Česku se bohužel oficiálně neprodává. My v redakci jsme však o náramek měli takový zájem, že jsme si jej objednali z německého Google Store, a to dokonce třikrát. Drobné zařízení za zhruba 2 400 Kč v přepočtu už několikátým dnem nosím na zápěstí a jsem připraven podělit se o své první dojmy. Neskutečně pohodlný – přesně tak, jak jsem očekával Ve svém předchozím článku jsem detailněji popisoval, proč je Fitbit Air přesně tím zařízením, které jsem hledal. Opíral jsem se také o první zkušenosti zahraničních redaktorů, kteří měli náramek k dispozici dříve a stihli se shodnout na tom, že je velmi pohodlný. A já s nimi nemohu nesouhlasit. I když jsem na pravém zápěstí dosud nenosil nic, na přítomnost Fitbitu Air jsem si zvykl rychle. A ještě aby ne, když náramek i s řemínkem váží pouze 12 gramů. Přibalený látkový pásek je příjemným, snadno se zapíná, a navíc dobře vypadá. Záměrně jsem zvolil tmavou variantu Obsidian, která není křiklavá a působí elegantně v kombinaci s naprosto kterýmkoliv outfitem. Oproti Whoopu navíc náramek není tak široký. Nová aplikace Google Health a AI trenér Spolu s Fitbit Air představil Google novou mobilní aplikaci Google Health, jež nahrazuje někdejší appku Fitbit. Později do ní budou převedeni také uživatelé aplikace Google Fit. Z hlediska designu působí moderně a je plná barev. Chvíli však trvá, než se v ní člověk pořádně rozkouká – nabízí spoustu přehledů a záložek, a navíc je všude velká spousta textu. Proč tomu tak je? Fitbit Air totiž ve velkém sází na AI trenéra, který je k dispozici předplatitelům prémiového balíčku Google Health Premium s cenou 299 Kč měsíčně. Při pořízení náramku získáte tarif na 3 měsíce zdarma, a pokud odebíráte Google AI Pro nebo Ultra, nemusíte řešit, kdy tato lhůta uplyne – předplatné je totiž jejich součástí. Trenér ku mému překvapení výborně komunikuje v češtině a zatím jsem s ním neměl jedinou špatnou zkušenost. Ba naopak. Dovede poskytnout srozumitelnou zpětnou vazbu k vašemu spánku či aktivitám a zvládne pospojovat jednotlivé naměřené údaje tak, aby předložil skutečně užitečná doporučení. Sami se jej navíc můžete na cokoliv zeptat a nechat si cokoliv vysvětlit. Při úvodní konverzaci s ním proberete své cíle a oblíbené aktivity, aby vám na míru dokázal přizpůsobit rady a tréninky. Jsem zvědavý, jak si trenér povede po několika týdnech. Při konverzaci s běžnými AI modely je typické, že se s délkou chatu zhoršuje jejich přesnost a více pak tíhnou k takzvanému halucinování nebo ztrátě kontextu. Sledování zdraví a sportu Co se pak týče samotného měření, zatím mám dojem, že Fitbit Air dovede výborně monitorovat spánek a umí přesně odhadnout, jak se po probuzení cítím. Spolehlivé mi připadá také měření tepu, a to v klidu i při sportovních aktivitách. Některé z nich (chůzi, běh nebo třeba jízdu na kole) dovede rozpoznat sám, jiné musíte ručně zahájit v aplikaci. Nevýhodou je absence GPS, kvůli níž u sebe neustále musíte mít telefon. Přestože mám Fitbit Air na ruce od minulého čtvrtku, aplikace mi stále nezobrazuje skóre připravenosti – jeho kalibrace totiž údajně trvá zhruba týden. Jak užitečný tento údaj je, tedy budu schopen popsat až později v recenzi. Má smysl pořídit si Fitbit Air? Pokud se ptáte, zda má smysl pořizovat si Fitbit Air, zatím vám bohužel neposkytnu tak komplexní odpověď jako zahraniční recenzenti, kteří už náramek nosí týdny. Mohu však zcela upřímně říct, že náramek zatím vše plní na jedničku a jsem z něho nadšený nejen jako redaktor, ale především jako uživatel. Zařízení se příjemně nosí, působí nenápadně a zdá se, že měří přesně. Chytrý trenér skvěle motivuje a patrně si umí dát dva a dva dohromady, takže předkládá relevantní rady. Cenovku 2 400 Kč si náramek umí obhájit a dovedu si představit, že bych jej používal i bez předplatného a s ním spojeným přístupem ke koučovi nebo podrobnějším analýzám spánku. Na druhou stranu jsou právě AI přehledy tím, co u mě značně posílilo „wow efekt“. Co byste o náramku Fitbit Air chtěli vědět vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Fitbit Google Sportovní náramek zdraví Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024