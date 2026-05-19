Fitbit Air vypadá přesně jako zařízení, které jsem hledal. A potvrzují to i první testy Hlavní stránka Články Google představil náramek bez displeje Fitbit Air za 99 eur (přibližně 2 400 Kč) První dojmy zahraničních redaktorů poukazují na pohodlné provedení Náramek vypadá přesně jako to zařízení, které jsem hledal Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Poslední měsíce jsem opět začal uvažovat nad investicí do nějakého typu nositelné elektroniky, která by mi pomohla trochu ukočírovat můj životní styl. Sport šel na druhou kolej, stresu přibývá a cítím, že takhle nadále fungovat nechci. Rád bych se znovu rozhýbal, zaznamenával své pokroky co do fyzické aktivity a sledoval i případný progres v dalších metrikách, jako je kvalita spánku nebo úroveň stresu. Za normálních okolností bych asi sáhnul po sportovních hodinkách od Garminu, jenže… Chytré hodinky prostě nejsou pro mě. Zjistil jsem to několik měsíců zpátky, když jsem začal nosit analogové hodinky a uvědomil si, že se s nimi na ruce cítím daleko komfortněji. Čistě vizuálně působí elegantněji, a navíc mě neustále neruší vibracemi a notifikacemi. Dospěl jsem k závěru, že můj ideální parťák pro každodenní sledování zdraví a aktivity musí být nenápadný – ideálně by tedy mělo jít o prsten, anebo právě náramek bez displeje. Druhému zmíněnému segmentu kraluje Whoop, ale upřímně se mi příliš nezamlouvá jeho platební model. Předplatit si tarif a dostat k němu kus hardwaru, který přestane fungovat, jakmile mi z karty přestanou pravidelně odcházet peníze, nezní jako nic, co bych chtěl podstupovat. Právě proto se těším, až mi z Německa dojde nedávno představený Fitbit Air od Googlu. Náramek za 99 eur (asi 2 400 Kč v přepočtu) vypadá dobře sám o sobě a předplatné Google Health Premium za 299 Kč měsíčně si budu platit pouze v případě, když s ním budu spokojen (navíc ho budu mít ještě několik měsíců zdarma v rámci Google AI Pro, které jsem si jako student aktivoval vloni). Fitbit Air vypadá jako to, co hledám Fitbit Air upřímně působí jako přesně to, co hledám. Náramek bez displeje, který budu moct nosit na opačné ruce než své analogové hodinky, a navíc je od Googlu, jehož produktům dlouhodobě fandím. Zdaleka ale nejde jen o věc ideologie, produkt vypadá zajímavě i z hlediska toho, co doopravdy nabízí. Náramek dovede nepřetržitě sledovat tep, HRV i dechovou frekvenci. Poradí si také s analýzou spánku a každý den vám předloží index připravenosti. Google Fitbit Air, nebo Whoop? Souboj bezdisplejových náramků je velmi vyrovnaný! Zařízení se už na papíře zdá být pohodlné na nošení a jsem rád, že tuto mou domněnku potvrzují i první testy zahraničních redaktorů. Na tom, že je Fitbit Air na ruce příjemný, se shodují redaktoři serverů Android Authority, 9to5Google i PCMag. „Už několikrát jsem zapomněl, že Fitbit Air zrovna nosím, což je největší pochvala, jakou mohu nositelnému zařízení vyslovit," uvedla ve svém článku redaktorka webu Android Authority Kaitlyn Ciminová. Snad to Google nepokazí AI trenérem… Ačkoliv si stojím za tvrzením, že Fitbit Air působí zajímavě i bez předplatného, jsou prémiové funkce uzamknuté za paywallem tím hlavním, na co Google ve všech materiálech upozorňuje. Tahounem má být zejména chytrý trenér Google Health Coach, který těží z umělé inteligence Gemini a uživatelům podá zpětnou vazbu a doporučení lidsky. A právě tohle od nositelné elektroniky chceme – porozumět všem těm číslům a grafům a aplikovat jednotlivé poznatky v praxi. Google slibuje, že se osobního trenéra budeme moct přirozeným jazykem na cokoliv zeptat (třeba co konkrétně prozrazuje naše variabilita srdečního tepu, jak je na tom naše celková kondice atp.). Společnost dále láká na personalizované tréninkové plány nebo podrobnější vhled do našeho spánku, abychom na jeho kvalitě mohli sami zapracovat. Důležitou součástí skládačky je i nová aplikace Google Health, která nahradí appku Fitbitu i Google Fit Otázkou však zůstává, jak budou všechny tyhle funkce užitečné v praxi – a na tom také podle mě bude stát úspěch samotného náramku. Redaktor serveru 9to5Google Will Sattelberg už stihl upozornit na to, že si jeho Google Health Coach stihl vymyslet zhruba 8 km dlouhý běh, který ale novinář ve skutečnosti neabsolvoval. Je samozřejmě otázka, zda jde o problém senzorů náramku, anebo umělé inteligence, jež pohání trenéra. Sattelberg nicméně uvedl, že jeho krátký trénink s činkami Fitbit Air rozpoznal správně. Je samozřejmě předčasné vynášet jakékoliv soudy, když Fitbit Air dorazí na pulty obchodů teprve 26. května. Mohlo se jednat o pouhou anomálii, a pokud by se jednalo o rozsáhlejší problém, pak existuje šance, že jej Google do vydání stihne opravit. Osobně jsem ale velmi zvědavý, jak si AI kouč povede a zda mi skutečně pomůže dosáhnout zlepšení. Co na Fitbit Air říkáte vy? 