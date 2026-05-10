Google Fitbit Air, nebo Whoop? Souboj bezdisplejových náramků je velmi vyrovnaný! Hlavní stránka Články Fitbit Air a Whoop 5.0 jsou nejvýraznější bezdisplejové trackery na trhu, oba sázejí na nenápadné nepřetržité sledování zdraví Klíčový rozdíl není v senzorech, ale v ceně – Whoop funguje pouze s předplatným, Air si jednorázově koupíte za 99 dolarů Po prvním roce je Fitbit Air dramaticky levnější, Whoop nabídne lepší výdrž a propracovanější ekosystém Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Před pár dny jsme psali o nově představeném náramku Fitbit Air, kterým Google konečně oficiálně vstoupil do segmentu nositelných zařízení bez displeje. Tomuto trhu už několik let pevně vévodí značka Whoop s aktuální generací 5.0. Otázka se nabízí sama: má smysl čekat na Fitbit Air, nebo sáhnout po zaběhlém Whoopu? Pojďme oba kousky porovnat – výsledek je překvapivější, než se na první pohled zdá. Cena: jednorázový nákup proti věčnému předplatnému Hardware a senzory: prakticky stejná liga AI kouč: Gemini proti ChatGPT Výdrž a každodenní použití Co si vybrat? Cena: jednorázový nákup proti věčnému předplatnému Tady leží jádro celého souboje a zároveň největší propast mezi oběma náramky. Whoop si nemůžete prostě koupit. Funguje výhradně jako předplatné a hardware dostáváte v ceně. Nejlevnější tarif One vyjde na 199 dolarů ročně (zhruba 4 200 Kč), střední Peak stojí 239 dolarů a vrcholný Life se zařízením Whoop MG 359 dolarů. Bez aktivního předplatného se z náramku stane plastová ozdoba, která neumí zhola nic. Google jde opačnou cestou. Fitbit Air si jednorázově pořídíte za 99 dolarů (přibližně 2 100 Kč) a získáte plně funkční tracker. Předplatné Google Health Premium za 9,99 dolaru (českou cenu ještě nemá, ale bude to přibližně 250 Kč) měsíčně je volitelné a v balení dostanete tři měsíce zdarma. Bez něj přijdete o personalizovaného AI kouče a pokročilé tréninkové plány, ale základní data o tepu, spánku a aktivitě fungují dál. Po prvním roce vyjde Air i s předplatným zhruba poloviční cenou než Whoop, po druhém roce už ani to. Hardware a senzory: prakticky stejná liga Po stránce hardwaru jsou oba kousky překvapivě podobné. Fitbit Air měří 34,9 × 17 × 8,3 mm a bez řemínku váží 5,2 gramu, Whoop 5.0 je jen nepatrně větší. Oba zvládnou ponoření – Air do 50 metrů, Whoop do hloubky kolem 30 metrů s vyšší dobou ponoru. Oba podporují snadnou výměnu řemínků a nabízejí pestrou paletu doplňků. Senzorová výbava je rovněž téměř shodná. Oba kousky mají optický pulsmetr, akcelerometr, SpO2 a teploměr kůže, sledují variabilitu tepu, dechovou frekvenci, fáze spánku i stres. Fitbit Air má navíc detekci fibrilace síní (AFib), což je užitečná zdravotní funkce, kterou Whoop ve verzi 5.0 nemá – tu nabízí až dražší Whoop MG. Oba postrádají integrované GPS, takže pro outdoorové sportování budete potřebovat telefon v kapse. AI kouč: Gemini proti ChatGPT Klíčovou softwarovou nadstavbou Fitbitu Air je Google Health Coach postavený na Gemini. Funguje jako konverzační asistent – chápe přirozený jazyk, navrhuje tréninkové plány, vyhodnocuje spánek a údajně se přizpůsobuje vašemu chování v čase. Výhodou je integrace se zbytkem Google ekosystému a možnost importovat data z aplikací jako Peloton nebo Nike Run Club. Whoop má svého vlastního AI kouče postaveného na ChatGPT, který se osvědčil jako solidní průvodce zejména pro začátečníky. Whoop App je obecně více preskriptivní – říká vám, co máte dělat, a méně zatěžuje syrovými čísly. To může vyhovovat těm, kdo chtějí jasné instrukce, méně už datovým nadšencům, kteří se rádi sami hrabou v grafech. Výdrž a každodenní použití Tady má Whoop jasně navrch. Fitbit Air vydrží až sedm dní na nabití, což je solidní hodnota, ale Whoop 5.0 zvládne dvojnásobek – kolem 14 dní. Co je ale důležitější, vyšší tarify Whoopu jsou dodávány s bezdrátovým power packem, který se nasune přímo na náramek a dobíjí ho za chodu. Měření tedy nemusíte přerušit ani na minutu, což je pro nepřetržité sledování zdravotních metrik zásadní. Na druhou stranu Fitbit Air dobijete za 90 minut z nuly na maximum a pětiminutové připojení k nabíječce vám podle Googlu dodá energii na celý den. Pro většinu uživatelů, kteří se s nabíjením smíří jednou týdně, je to plně akceptovatelné. Co si vybrat? Whoop 5.0 dává smysl pro lidi, kteří chtějí maximálně propracovaný ekosystém s důrazem na regeneraci, jsou ochotni platit roční předplatné a uvítají, že hardware se jim průběžně obnovuje. Pro sportovce zůstává nejlépe odladěnou volbou na trhu. Fitbit Air míří na výrazně širší publikum. Lidé, kteří chtějí mít přehled o své kondici, ale nepotřebují prémiový sportovní coaching, dostanou za 99 dolarů solidní hardware a možnost si AI nadstavbu zaplatit volitelně. Dali byste přednost jednorázovému nákupu Fitbit Air, nebo trvalému předplatnému Whoopu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi