Předplatné Google Health Premium míří do Česka! Co nabídne za 299 Kč měsíčně? Hlavní stránka Zprávičky Google Health Premium oficiálně míří do Česka, dostupné bude od 26. května za 299 Kč měsíčně Předplatné nabízí osobního AI trenéra postaveného na modelech Gemini pro kondici, spánek i zdraví Předplatitelé Google AI Pro a Ultra získávají Google Health Premium zdarma jako součást svého tarifu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Nositelná elektronika nám už dlouhá léta sype na zápěstí přehršel dat o tepu, spánku i kondici, ale upřímně, většina z nás si s těmi čísly neví moc rady. Co znamená, že variabilita srdečního tepu klesla? Mám dnes opravdu trénovat, nebo si raději odpočinout? Přesně na tyhle otázky chce odpovídat chytrý AI trenér v rámci předplatného Google Health Premium, které technologický gigant ve čtvrtek představil spolu s minimalistickým náramkem Fitbit Air a přejmenovanou aplikací Google Health. A co je pro nás nejdůležitější: služba oficiálně dorazí i do Česka. V Česku už za pár týdnů s cenou 299 Kč měsíčně Osobní trenér postavený na Gemini Co všechno tarif obsahuje? Bonus pro odběratele Google AI Pro a Ultra Pro koho bude předplatné dávat smysl? V Česku už za pár týdnů s cenou 299 Kč měsíčně Český Google Store už předplatné Google Health Premium prezentuje na samostatné stránce, kde uvádí, že se aplikace Fitbit přejmenuje na Google Health a celá novinka bude k dispozici od 26. května. Cena byla pro tuzemský trh stanovena na 299 Kč měsíčně, v USA vyjde na 9,99 dolaru (210 Kč v přepočtu). Aplikace Google Health Trochu nejasná je situace ohledně samotného hardwaru. Náramek Fitbit Air bez displeje, s nímž má být premiéra předplatného úzce spjatá, se v českém Google Store zatím vůbec neukazuje. Místo něj zde Google jako kompatibilní zařízení vyzdvihuje hodinky Pixel Watch 4 (od 9 990 Kč) a starší Pixel Watch 3 (od 7 490 Kč). Zda se Fitbit Air do tuzemské nabídky někdy podívá, není v tuto chvíli jasné. Osobní trenér postavený na Gemini Ústředním lákadlem Google Health Premium je funkce Health Coach, kterou pohánějí modely Gemini. Jde v podstatě o pokus přiblížit obyčejnému uživateli to, co mají vrcholoví sportovci dávno k dispozici, tedy tým specialistů složený z trenéra, výživového poradce a odborníka na spánek. Při prvním spuštění aplikace projdete úvodním rozhovorem s trenérem, kterému prozradíte své cíle, denní režim, dostupné vybavení nebo případná zranění. Coach pak na základě těchto informací sestavuje personalizované plány a v průběhu dní dál sbírá kontext z propojených zdrojů, ať už jde o data o spánku, výživu, sledování cyklu, počasí v okolí, nebo dokonce o osobní zdravotní záznamy (ty však zatím funkčně podporuje jen v USA). Co všechno tarif obsahuje? Předplatné Google Health Premium kromě samotného AI trenéra zpřístupní celou řadu funkcí, které byly dříve buď v rámci Fitbit Premium, nebo jsou v rámci redesignu zcela nové. Konkrétně zákazníci dostanou: Funkci Ask Coach pro nepřetržité kladení personalizovaných zdravotních otázek Adaptivní týdenní kondiční plány, které se přizpůsobují vašemu životnímu stylu Detailní statistiky spánku s nově navrženým Skóre spánku a koučovými postřehy Proaktivní upozornění a doporučení napříč kondicí, spánkem i zdravotními metrikami Knihovnu cvičení pod vedením trenérů a lekce mindfulness včetně meditací a řízeného dýchání Sledování menstruačního cyklu s propojením na ostatní zdravotní metriky a doporučením úpravy tréninku Logování výživy a tréninků hlasem, fotkou nebo dokumentem, včetně nahrávání PDF souborů Google se hájí, že trenér není postavený na suchých marketingových slibech, ale na vědecky podložených principech. Spolupracuje proto s panelem expertů. Pro hodnocení odpovědí trenéra Google používá vlastní rámec SHARP, který stojí na zkratce anglických výrazů pro bezpečnost, užitečnost, přesnost, relevanci a personalizaci. Bonus pro odběratele Google AI Pro a Ultra Asi nejzajímavější detail celé prezentace se týká těch, kdo už si u Googlu platí jeden z vyšších AI tarifů. Předplatitelé Google AI Pro a Ultra totiž Google Health Premium dostanou bez příplatku jako součást svého stávajícího členství. Pro koho bude předplatné dávat smysl? Google Health Premium za 299 Kč měsíčně bude zajímavé hlavně pro lidi, kteří už ekosystém Pixel Watch či Fitbit aktivně používají a chtějí ze svých dat dostat něco víc než jen statické grafy. AI trenér postavený na Gemini má reálný potenciál být užitečnější než klasické Fitbit Premium, ovšem za předpokladu, že česká lokalizace dorazí ve stejné kvalitě jako anglická verze (což v případě konverzačních AI nástrojů zdaleka není automatické). Naopak skeptický bych byl u uživatelů, kteří hodinky nosí spíše pasivně, případně mají hodinky jiné značky než Pixel Watch nebo Fitbit. Podpora dalších zařízení sice má přijít, ale konkrétní termín Google neuvedl. Stejně tak je třeba mít na paměti, že některé z nejatraktivnějších funkcí (zejména integrace zdravotních záznamů) zatím fungují pouze v USA, takže český zákazník dostane oproti americkému znatelně osekaný balíček. Předplatili byste si Google Health Premium za 299 Kč měsíčně? Zdroje: Google, Google Store 