Garmin omylem prozradil výbavu nového náramku CIRQA. Víme, jaké senzory dostane Hlavní stránka Zprávičky Náramek bez displeje Garmin CIRQA se krátce objevil na oficiálních stránkách podpory výrobce Záznam ho řadí k zařízením s podporou funkce Health Status, která hlídá pět zdravotních ukazatelů Zmínka rychle zmizela a cena ani termín představení zatím nejsou známé Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chystaný náramek Garmin CIRQA prosákl z nejpovolanějšího místa. Krátce se totiž ukázal v seznamu zařízení kompatibilních s funkcí Health Status přímo na webu podpory samotného výrobce – a právě tahle položka napovídá, jakou výbavu senzorů dostane. Co přesně únik prozradil? Na objev upozornil server Garmin Rumors, podle kterého CIRQA figuroval na rumunské verzi podpůrných stránek v seznamu zařízení podporujících funkci Health Status. Garmin ho odtud po chvíli odstranil. Jde přitom o první výskyt přímo u výrobce od ledna, kdy na jeho webu krátce visela nedokončená produktová stránka. Health Status vyhodnocuje během spánku pět ukazatelů – tepovou frekvenci, její variabilitu, dechovou frekvenci, teplotu kůže a okysličení krve – a upozorní, jakmile se hodnoty vychýlí z dlouhodobého normálu. Aby to fungovalo, bude muset náramek nést snímač tepu, okysličení krve i teploty pokožky. Zařazení do skupiny produktů, které naměřená data zobrazují výhradně v aplikaci Garmin Connect, navíc podporuje dosavadní informace, že zařízení se obejde bez displeje. O chystaném konkurentovi pro Whoop nebo Fitbit Air jsme ostatně psali už v květnu. Kdy se Garmin CIRQA představí? Starší spekulace zařízení přisuzují také senzor elektrodermální aktivity pro sledování stresu. Vestavěnou GPS prý naopak nedostane – při běhu či jízdě na kole se spolehne na polohu z připojeného telefonu. Jinak toho jistého mnoho není. CIRQA má za sebou ochranné známky v Evropě, USA i Kanadě a stopy v aplikaci Connect, kde se dříve ukrývaly i náznaky slevy pro předplatitele. Dřívější odhady mířily s premiérou na přelom května a června, ten už ale minul. Cenu i termín si tak Garmin zatím nechává pro sebe – úniky nicméně houstnou a čekání nemusí trvat dlouho. Sáhli byste po sportovním náramku bez displeje od Garminu? Zdroje: Garmin Rumors, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek fitness náramek Garmin Sportovní náramek únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024