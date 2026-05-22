Náramek bez displeje Garmin CIRQA se nejspíš objevil v aplikaci Connect. Předplatitelé by mohli dostat slevu

Teprve před několika dny jsme vás informovali o úniku z ukrajinského Stylus Store, který odhalil jak vzhled, tak nepříjemně vysokou cenu chystaného sportovního náramku Garmin CIRQA. Skládačka se nyní rozšiřuje o další zajímavý kousek – v čerstvé aktualizaci aplikace Garmin Connect totiž byly objeveny řádky kódu, které poměrně jasně ukazují na přípravu podpory pro nový typ zařízení. Konkrétně takového, které nemá displej. Co prozradil rozbor kódu aplikace Sleva pro předplatitele Connect+ a další vodítka Co prozradil rozbor kódu aplikace Detailní rozbor Garmin Connect ve verzi 5.25 provedl server Gadgets & Wearables, jehož redakci se podařilo objevit šestici nových řádků kódu. Mezi nimi vyniká zejména databázový sloupec screenlessDeviceCapable s výchozí hodnotou nula – tedy proměnná, která zaznamenává, zda párované zařízení má, nebo nemá displej. Dále byly objeveny zmínky o službě LimitedUI, jež má spravovat zařízení s omezeným uživatelským rozhraním. Pozornost si zaslouží také fakt, že Garmin v aplikaci postupně mění slovo „Watch" za obecnější „Device". To je další z indicií, že se chystá uvést produkt, který už nepůjde označit za klasické chytré hodinky. Stojí ovšem za připomenutí, že nikde v kódu nezazněl konkrétní název CIRQA – propojení tedy zatím zůstává v rovině podložené spekulace, byť ve světle všech dosavadních úniků velmi věrohodné. Sleva pro předplatitele Connect+ a další vodítka Mezi novinkami v kódu se objevily také řetězce typu „Exclusive Offers", „Reveal Code" či „GC+ Required". Naznačují, že předplatitelé prémiové služby Garmin Connect+ by mohli získávat slevové kódy na nákup vybraných produktů. Podle dohledaných pravidel bude potřeba mít předplatné zaplacené nepřetržitě alespoň šest měsíců (nebo platný roční tarif) a vygenerovat půjde maximálně dva kódy během 180 dnů. Z byznysového hlediska celá konstrukce dává smysl. Pokud Garmin skutečně uvede CIRQA za cenu kolem 509 dolarů, kterou před pár dny naznačil retailový únik, sleva pro stávající platící uživatele může vysokou cenovku částečně otupit – a zároveň pomáhá tlačit prodeje předplatného. To je strategie, kterou Garmin v posledních letech evidentně buduje stále důsledněji. Aktualizace dále přinesla nové soubory pro řízené dechové cvičení a meditace s pokyny „Breathe In", „Breathe Out" a „Hold Breath". To zapadá do logiky, podle níž by se aplikace u zařízení bez displeje mohla stát primárním rozhraním pro vedené lekce. K oficiálnímu představení CIRQA se Garmin zatím nevyjádřil, ale s ohledem na sérii úniků posledních týdnů se zdá, že na uvedení už nebudeme čekat dlouho. Zdroje: Gadgets & Wearables, the5krunner, Notebookcheck