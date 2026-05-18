Garmin chystá sportovní náramek bez displeje. Postaví se Whoopu a novému Fitbit Air, tohle o něm víme Segment bezdisplejových náramků, kterému už několik let kraluje značka Whoop, se před našima očima mění v jeden z nejzajímavějších soubojů celého wearables trhu. Před pár dny do něj naskočil i Google s nově představeným Fitbit Air, do několika týdnů by ho měl následovat Garmin se svým modelem Cirqa. Po dlouhých měsících úniků a tichého potvrzování ze strany výrobce se nyní objevil čerstvý retailový listing, který odhaluje nejen finální podobu, ale také cenu. Ta velmi nepříjemně překvapuje. Poslední únik zmiňuje nepříjemně vysokou cenu Co o Cirqa víme z dřívějších úniků Garmin Cirqa vs. Fitbit Air: nerovný souboj v cenovce Pro koho bude mít Cirqa smysl? Poslední únik zmiňuje nepříjemně vysokou cenu Zatím poslední, ale zároveň nejzajímavější únik přichází z ukrajinského obchodu Stylus Store, kde se objevila produktová stránka náramku Garmin Cirqa včetně rendrované fotografie. Na ní vidíme jednoduchý textilní řemínek v černé barvě a kompaktní senzorovou jednotku s viditelným logem Garminu. Pokud jde o finální design, výrobce nezvolil cestu skrytého modulu pod řemínkem (jako třeba Fitbit Air), ale ponechal značku v plné parádě na vrchní straně. Nedokážeme však potvrdit, zda je obrázek skutečný, nebo například generovaný umělou inteligencí. Skutečné překvapení ale přináší cena. Stylus Store uvádí standardní cenovku 22 399 hřiven (přibližně 10 600 Kč v přepočtu), v rámci předobjednávky pak 19 999 hřiven (asi 9 500 Kč v přepočtu). Pro představu — to je zhruba pětinásobek ceny Fitbit Air, který v USA startuje na 99,99 dolaru (2 100 Kč v přepočtu). Jediným dražším konkurentem na trhu zůstává Whoop MG, ovšem tam si platíte roční předplatné, nikoliv samotný hardware. Je férové dodat, že u úniků z e-shopů je vždy namístě určitá opatrnost. Cena může být pouhým placeholderem a specifikace bývají typicky neúplné. Pokud by byla cena správná, Garmin by si ji rozhodně musel obhájit. Co o Cirqa víme z dřívějších úniků Příběh Cirqa začal už v lednu 2026, kdy se produktové stránky náramku omylem objevily na několika regionálních webech Garminu (konkrétně v Brazílii, Mexiku, USA i Kanadě). Stránky byly sice rychle staženy, ale stihly prozradit, že náramek dorazí ve dvou velikostech (S/M pro obvod zápěstí 120–200 mm a L/XL pro 145–240 mm) a dvou barevných variantách Black a French Gray. Zmiňovaly také, že dostupnost je „za 4–5 měsíců“, což cílí na květen či červen 2026 – tedy okno, ve kterém se právě nacházíme. V únoru následně podala společnost přihlášku ochranné známky u amerického úřadu USPTO. Trademark s pořadovým číslem 99670310 popisuje Cirqa jako nositelné zařízení pro měření fyziologických dat, biosignálů a tělesného chování sloužící také k vyhodnocování regenerace z „fyzického a emocionálního stresu, úrovně bdělosti a výkonnosti“ – vše pro nelékařské a neterapeutické účely. Stručně řečeno, jde o přesně ten typ zařízení, jakým je Whoop nebo Fitbit Air. V dubnu se k řadě úniků přidala také certifikace u amerického FCC, jejíž analýza naznačila, že půjde o náramek s optickým snímáním srdečního tepu a bez integrovaného displeje. Stručně řečeno, Cirqa nebude vybočovat z toho, co od bezdisplejových trackerů známe ~ i když konkrétní seznam sportovních režimů a algoritmů Garmin pravděpodobně vytáhne ze své dlouholeté zkušenosti s běžeckými a outdoorovými hodinkami. Co stále chybí, jsou oficiální informace o výdrži baterie, voděodolnosti, konkrétní sadě senzorů ani o tom, zda bude některá ze zdravotních metrik zamčena za prémiové předplatné Garmin Connect+. Společnost se ke všem únikům staví standardně diplomaticky – mluvčí pro server The Independent uvedl pouze, že Garmin dopředu neposkytuje žádné komentáře k plánům na uvedení produktů. Garmin Cirqa vs. Fitbit Air: nerovný souboj v cenovce Když má Cirqa s Fitbit Air svádět souboj o stejné publikum, musíme se vrátit k jednoduché otázce: za co si bude zákazník u Garminu připlácet? Cirqa má podle úniku stát zhruba 509 dolarů (10 700 Kč), Fitbit Air startuje na 99,99 dolaru (zhruba 2 100 Kč) plus volitelných 9,99 dolaru měsíčně za Google Health Premium. I kdybyste si u Googlu platili předplatné nepřetržitě celý rok, dostanete se na zhruba 220 dolarů — a stále budete na polovině toho, co stojí samotný Garmin. Hardwarově by se ovšem oba kousky neměly příliš lišit. Fitbit Air má rozměry 34,9 × 17 × 8,3 mm, váží jen 5,2 gramu bez řemínku a vodotěsnost 5 ATM (50 m). Senzorickou výbavu tvoří optický pulsmetr, akcelerometr, gyroskop, červené a infračervené čidlo pro SpO2 a senzor teploty kůže. Měří variabilitu tepu, dechovou frekvenci, klidový tep, podporuje detekci fibrilace síní (AFib), sledování fází spánku i metriky Cardio Load a skóre připravenosti — tedy přesně to, čím si vybudoval reputaci Whoop. Vydrží zhruba týden na nabití a synchronizuje se přes Bluetooth 5.0. Google Fitbit Air, nebo Whoop? Souboj bezdisplejových náramků je velmi vyrovnaný! Jakub Kárník Články Jakub Kárník Články U Garmin Cirqa zatím nemáme oficiálně potvrzeno prakticky nic, ale s ohledem na cenu a Garminem stanovené ambice se dá očekávat širší sada sportovních profilů, propracovanější algoritmy pro běh a cyklistiku a integraci do osvědčené aplikace Garmin Connect. Klíčovou otázkou bude výdrž baterie — Garmin se historicky pyšní extrémně dlouhými výdržemi a pokud by Cirqa zvládala podobné hodnoty jako Whoop 5.0 (kolem 14 dní), získala by oproti Fitbit Air vážnou výhodu. Ale ano, ten cenový rozdíl je obrovský. Zatímco Google staví Fitbit Air jako masový produkt s nízkou vstupní bariérou a chytrá rozšíření odsouvá za předplatné Google Health Premium s koučem na bázi Gemini, Garmin podle všeho cílí na úzkou skupinu nadšenců, kteří jsou ochotni za jeho ekosystém připlatit. Strategicky to dává smysl jen tehdy, pokud bude mít Cirqa skutečně oproti konkurenci nějakou exkluzivní funkci nebo přesnost měření, kterou levnější náramky nezvládnou. Pro koho bude mít Cirqa smysl? Pokud se cena 509 dolarů potvrdí, bude Cirqa dávat smysl v zásadě jen pro stávající uživatele ekosystému Garmin Connect — tedy lidi, kteří už mají hodinky řady Forerunner, Fenix nebo Venu a chtějí k nim přidat nenápadný náramek pro sledování spánku a regenerace bez nutnosti přejít na konkurenční Whoop. Pro tuhle skupinu může být Cirqa ideální doplněk, který se napojí na již ověřenou aplikaci a metriky. Naopak jednoznačně říct, zda bude mít Cirqa smysl pro běžné uživatele, je v současné době velice obtížné. O funkcích náramku totiž prakticky žádné informace nemáme, a tak nemůžeme případnou vysokou cenu jakkoliv efektivně obhájit. Také otázka předplatného zůstává otevřená a může mít na celkové vnímání produktu zásadní vliv. Garmin sice historicky držel většinu funkcí v rámci jednorázové ceny hodinek, ale spuštění služby Connect+ signalizuje, že se ledy hnuly. Pokud by Cirqa nějaké klíčové analytické funkce zamkla za měsíční poplatek, celkový cenový rozdíl proti Fitbit Air by se ještě dramaticky zvětšil. Pořídili byste si Garmin Cirqa za 509 dolarů, nebo dáte přednost Fitbit Air za pětinu? Zdroje: Notebookcheck, Android Authority, TechRadar, Forbes, The Independent O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 