Aplikace pro správu fotek Google Gallery Go překonala úctyhodný milník 50 milionů stažení. Oproti rozšířenější aplikaci Google Fotky je jinak zaměřená a má mnohé výhody. Co láká tolik uživatelů ke Google Gallery Go a dokáže vám nahradit Google Fotky?

Google Fotky jsou primární aplikaci pro správu a uchování fotografií od Google, ale některým uživatelům přesto nemusí vyhovovat. Obzvlášť po nedávno oznámeném zpoplatnění úložiště v Google Fotkách se možná poohlížíte po náhradě. Google Gallery Go je primárně určená pro málo výkonné telefony a počítá se také s tím, že uživatel nemusí být stále připojen k internetu. Aplikaci Google instaluje automaticky na levné zařízení se systémem Android Go, ale stáhnout si ji z Google Play může každý.

Mezi výhody Google Gallery Go patří například schopnost pracovat plně offline. Někdo může preferovat i skutečnost, že aplikace jeho fotky nikam nezálohuje a ty tak zůstanou jen v telefonu. K dispozici je i základní editor fotek, přehledné vyhledávání nebo tmavý režim. Hlavní výhodou celé aplikace, ale zůstává její hardwarová nenáročnost. Pokud tedy máte starší telefon, který se občas při práci s Google Fotkami zadýchá, tak je možná právě čas vyzkoušet Gallery Go, která je v obchodě Play ke stažení zdarma.

Gallery Go by Google Photos Google LLC

Jakou aplikaci na správu fotek používáte?