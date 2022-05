Jak možná tušíte, v létě (konkrétně v srpnu) bychom se měli dočkat další generace hodinek Galaxy Watch od Samsungu. O řadě Galaxy Watch5 se už několik týdnů po sobě dovídáme nové informace, přičemž ta poslední se týká varianty Pro.

Galaxy Watch5 Pro dostanou titanové tělo

Ta má s největší pravděpodobností nahradit stávající verzi Classic. Můžeme tedy počítat s prémiovými materiály. Populární leaker Ice Universe ve svém novém příspěvku tvrdí, že budou hodinky tvořeny z titanu a displej bude pokrytý safírovým sklíčkem. Právě tento materiál je pro hodinky ideální, jelikož je poměrně odolný a jen tak se nepoškrábe. Samozřejmě se to ale projeví na ceně, jelikož nejde o nejlevnější záležitost.

Stejný člověk rovněž sdělil, že musíme počítat s o něco tlustšími rámečky, což by naznačovalo přítomnost otočné lunety. Zlepšit by se měla také výdrž baterie a to díky 572mAh akumulátoru, který je přibližně o 60 % větší, než u Galaxy Watch4 Classic.

Jak se těšíte na hodinky Galaxy Watch5?

Zdroj: phonearena