Displej Galaxy S23 Ultra prý doslova zazáří. Padne rekord?

Jako již tradičně bychom se měli někdy na pomezí zimy a jara v roce 2023 dočkat příchodu nové vlajkové série telefonů od Samsungu. Půjde o řadu Galaxy S23, kolem které se pochopitelně již točí spousta úniků či alespoň spekulací. Ačkoli se nějakou dobu mluví o tom, že nová série nebude až tak odlišná od té předchozí, minimálně displej modelu Galaxy S23 Ultra by prý mohl zajímavě posunout hranice hned v několika parametrech.

Podle leakera @RGcloudS by mohl nejvybavenější vlajkový model AMOLED dostat panel s maximálním jasem přesahujícím hodnotu 2 200 nitů. To by bylo více, než mají aktuálně vedoucí iPhone 14 Pro a Pro Max. Někteří experti správně podotýkají, že záleží na typu měření a papírové hodnoty nemusí být rozhodující, ale pokrok je znatelný. Galaxy S22 Ultra má maximální jas 1 750 nitů.

Kromě této veličiny jsou v tipu zmíněny také frekvence citlivosti na dotyk, hodnota PWM a energetická náročnost. Takzvaný sampling rate prý bude 960 Hz, PWM kolem hodnoty 2 000 Hz (1 920 Hz mají například oba displeje na čerstvě představeném flexibilním Honoru Magic Vs) a displej má být o 45 % úspornější než jeho předchůdce.

Jaké další pokroky očekáváte od řady Galaxy S23?

Zdroj: gizmo