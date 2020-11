Jeden z nejuznávanějších leakerů, Ice Universe tvrdí, že bude Galaxy S21 Ultra podporovat S Pen. Tuto zprávu jsme sice mohli slyšet již dříve, ovšem až nyní se pod ní podepisuje nejpřesnější leaker, co se Samsung zařízení týče. Máme zde tedy scénář, který propagovalo několik světových magazínů již delší dobu. Řada Galaxy Note zanikne a bude nahrazena ohebnými telefony z řady Galaxy Z Fold.

Galaxy S21 Ultra S Pen

Byla to v podstatě jen otázka času, jelikož třeba Galaxy S20 Ultra a Galaxy Note 20 Ultra si jsou v mnoha směrech velmi podobné a to od fotoaparátu přes displej až po výkon. Řada Galaxy S21 má na trh přijít již 14. ledna a očekává se, že dostane 1440p displej s podporou 120 Hz, nový 108 MPx snímač a spekuluje se také o tom, že k telefonům dostaneme zdarma sluchátka Galaxy Buds. To ale zatím není potvrzené.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Leaker dále prozradil, že žádný jiný telefon, než Galaxy S21 Ultra nebude pero podporovat. Pokud byste si tedy chtěli dokoupit toto příslušenství třeba na obyčejnou Galaxy S21, nebude to možné. Telefon na něj nijak nezareaguje. Vzhledem k tomu, že bude Ultra model vlajkovou lodí můžeme očekávat také odpovídající cenu.

Jste rádi, že zanikne řada Galaxy Note?