Porovnání: Samsung Galaxy S20 FE x OnePlus 8T x Xiaomi Mi 10T Pro

Při posledním porovnávání mobilních telefonů Google Pixel 5, Samsung Galaxy S20 FE a OnePlus 8T nám mnozí čtenáři napsali, že by se do “souboje” namísto Pixelu víc hodily modely 10T od Xiaomi. A to zejména kvůli špičkovému procesoru Qualcomm Snapdragon 865, který se nachází právě i v Samsungu a OnePlus. Proti tomu se samozřejmě nedá nic extra namítnout, i když se bavíme o jiných cenových hladinách. Xiaomi je nicméně svým agresivním poměrem cena/výkon proslulé a není tedy divu, že podobně vybavený telefon stojí o pár tisíc m=ně než u konkurence. Jaké rozdíly v porovnání Samsung Galaxy S20 FE, OnePlus 8T a Xiaomi Mi 10T Pro najdeme? Pojďme se opět postupně podívat na jednotlivé aspekty těchto mobilů. Předem si připomeňme, že Pro varianta Xiaomi Mi 10T má oproti “klasické” verzi 108megapixelový foťák, jednu paměťově větší kombinaci navíc a vyšší cenu. Jinak jde v podstatě o totožné mobily.

Porovnání Galaxy S20 FE, OnePlus 8T a Xiaomi Mi 10T Pro

Základní specifikace

Jak už jednou zaznělo, jádra telefonů jsou stejná jde o prvotřídní jednotky Snapdragon 865 od Qualcommu. V základním výkonu si tak nemají mobily co extra závidět, i když mají v nabídce různé varianty operační paměti. Zajímavé je porovnání displejů. Všechny jsou ploché a dosahují nebo mírně převyšují úhlopříčku 6,5 palce. Co se týká kmitočtu, tak minule zaostával Pixel se svými 90 Hz. Teď konkurenty Xiaomi Mi 10T Pro převyšuje, jelikož má obnovovací frekvenci 144 Hz. Na druhou stranu jde ale “jen” o LCD. Ostatní hodnoty obrazovek jsou totožné či velmi blízké.

Samsung Galaxy S20 FE OnePlus 8T Xiaomi Mi 10T Pro rozměry 159.8 x 74.5 x 8.4 mm 160.7 x 74.1 x 8.4 mm 165.1 x 76.4 x 9.3 mm hmotnost 190 g 188 g 218 g displej 6,5″ Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6,55″ Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6,67″ IPS LCD, 144Hz, HDR10+ rozlišení 1080 x 2400 px (407 ppi) 1080 x 2400 px (402 ppi) 1080 x 2400 px (395 ppi) procesor Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 baterie 4500 mAh 4500 mAh 5000 mAh nabíjení 25W 65W 33W bezdrátové ano ne ne IP68 ano ne ne

Díky trochu většímu displeji je z porovnávané trojice Xiaomi Mi 10T Pro největší. OnePlus má z dnešní trojice nejrychlejší nabíjení, nicméně je to konkurenční čínský telefon, který má největší baterii. Xiaomi se liší také tím, že má čtečku otisků prstů na boku a nikoli přímo v displeji. Všechny tři mobily mají NFC a postrádají jack konektor. Samsung Galaxy S20 FE má jediný slot na dodatečnou SD kartu.

Fotoaparáty

Při porovnávání s Pixelem leželo na stole téma, jak dobře Google zvládá vymáčknout skvělé výsledky z moilu s méně fotoaparáty pomocí softwaru. Xiaomi na to jde na první pohled jinak. Hlavní senzor v Mi 10T Pro (a to také odlišuje telefon nejen od konkurentů, ale i od klasické verze Mi 10T) má rozlišení 108 megapixelů. Podpořený je 13megapixelovým ultraširokým objektivem a makro senzorem s rozlišením 5 megapixelů. I když je na maximální hodnoty (pokud je sledujete) papírově nejslabší, zaujme rozhodně telefoto objektivem s trojnásobným optickým zoomem a stabilizací. Na přední straně jsou také rozdíly, konkrétně v hodnotách 32 vs. 16 vs. 20 megapixelů.

Samsung Galaxy S20 FE OnePlus 8T Xiaomi Mi 10T Pro hlavní 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 108 MP, f/1.7, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS ultraširoký 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.12µm 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚, 1/3.6″, 1.0µm 13 MP, f/2.4, 123˚, 1.12µm telefoto 8 MP, f/2.4, 76mm, 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom x x makro x 5 MP, f/2.4 1080 x 2400 px (395 ppi) hloubkový x 2 MP, f/2.4 x přední 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.74″, 0.8µm 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0µm 20 MP, f/2.2, 27mm, 1/3.4″, 0.8µm

Systémy

Samozřejmě se opět bavíme o Android telefonech, nicméně každý si z tohoto systému bere základy po svém. Samsung nadále sází na One UI, v tomto případě je z výroby k dispozici verze 2.5. OnePlus běží na velmi čisté a oblíbené nadstavbě OxygenOS, konkrétně ve verzi 11. Xiaomi běží na pestrém MIUI 12. Všechny tři mobily mají v základu Android 10, nicméně už pomalu vyhlížejí jeho jedenácté vydání.

Ceny

U srovnávání s Pixelem jsme mluvili o nerovném souboji, nicméně v porovnání Galaxy S20 FE, OnePlus 8T a Xiaomi Mi 10T Pro se nůžky rozevírají ještě víc. Mezi Samsungem a Xiaomi jsou ve stejných paměťových variantách rozdíly 5 a 6 tisíc, což je dnes hodnota mobilu střední třídy.

Samsung Galaxy S20 FE OnePlus 8T Xiaomi Mi 10T Pro 6/128 GB za 20 000 Kč 6/128 GB za 17 100 Kč 6/128 GB za 14 990 Kč 8/256 GB za 21 800 Kč 8/256 GB za 19 700 Kč 8/256 GB za 15 990 Kč

Který z těchto telefonů je podle vás nejlepší volba?