Telefon Samsung Galaxy S20 Fan Edition byl kompletně poodhalen ještě před samotným představením. S předstihem známe design i veškeré parametry tohoto zajímavého telefonu. Existovat budou dvě různé verze, jedna s podporou 4G sítí a druhá si rozumí i s 5G sítěmi. Zajímavé je to, že 4G verze by měla běžet s čipsetem Exynos 990 a 5G verze poběží na Snapdragonu 865. Poslední spekulace hovoří i o tom, že bychom se v Evropě měli dočkat obou verzí. Mohlo by tak jít o jednu z mála šancí, jak v Evropě získat špičkový Samsung telefon se Snapdragon čipsetem.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition poodhalen se zajímavými parametry

Více rozdílů mezi dvěma verzemi nejsou. Těšit se tak můžeme na 6,5 palců velký Super AMOLED panel s FullHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej má trochu nepochopitelně chránit starší tvrzené sklo Gorilla Glass 3. Na přední straně je také 32 MPx selfie kamera ukrytá v malém průstřelu. Nechybí ani čtečka otisků prstů, která je ukrytá v displeji. Oba čipsety doplní 6GB RAM paměť a 128GB úložiště.