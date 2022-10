Řada Galaxy S20 už také může testovat Android 13 / One UI 5.0 beta

Po majitelích telefonů ze sérií Galaxy S22 a Galaxy S21 se od korejské firmy konečně dočkali vydání poslední beta verze nadstavby One UI s nejnovějším Androidem i uživatelé vlajkových mobilů řady Galaxy S20. Pro majitele modelů Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ a Galaxy S20 se otevřela možnost registrace k testování prostředí One UI 5.0, které je nabalené na Android 13. V tuto chvíli tato možnost existuje v Jižní Koreji, nicméně rozšíření do dalších regionů by mělo být tradičně otázkou několika dní.

V několika dalších zemích už Samsung otevřel beta testování nejen pro poslední dvě vlajkové řady Galaxy S, ale dokonce také pro model Galaxy A52. Zdá se, že i telefony Galaxy S20 nakonec předběhnou skládací mobily z řady Galaxy Z, u nichž se o otevření beta programu delší dobu hovoří. Pokud u vašeho Samsung telefonu chcete vyzkoušet, zda už není tohoto či jiného testování hoden, mrkněte do aplikace Members.

Jak moc se zapojujete do různých beta testování?

Zdroj: aheadlines