Zapomeňte na nabíječky. Nadcházející Galaxy Ring prý získá schopnost, kterou hodinky Ultra ztratily

Zní to trochu jako výsměch majitelům chytrých hodinek Galaxy Watch Ultra, které o možnost nabíjení z telefonu přišly. Samsung si totiž nedávno přihlásil patent, který naznačuje, že by bylo možné nabíjet pomocí bezdrátového sdílení napájení nabíjet chytrý prsten Galaxy Ring.

Patent se však netýká současné generace. Ta zůstane navždy odkázaná na nabíjecí kolébku. Ale Galaxy Ring 2 – nebo ať už bude nazván jakkoliv – by mohlo být možné nabíjet z telefonu. Pro mnoho lidí by to bylo velmi užitečné. Přestože chytrý prsten vydrží na jedno nabití přibližně týden, na delší cestu to nemusí vždy stačit.

Možnost nabít zařízení bez speciální kolébky se hodí zvláště při cestách do zahraničí, kde bývají jiné elektrické zásuvky a každé zařízení s vlastním nabíjecím adaptérem představuje komplikaci. Teď už jen aby se znovu naučily reverzní nabíjení i chytré hodinky a svět bude zase v pořádku.

Používáte bezdrátové sdílení nabíjení?

Zdroj: 91mobiles