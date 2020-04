Další ze seznamu: Samsung Galaxy Note 10 Lite updatuje na One UI 2.1

Chytrý telefon Samsung Galaxy Note 10 Lite, který je v ČR v prodeji téměř na den přesně jeden měsíc, dostává update na One UI 2.1. Novou nadstavbu před ním minulý týden začal instalovat i další “odlehčený” mobil Galaxy S10 Lite. Oba telefony se u nás objevily ve stejném termínu ještě i s Galaxy A71. U tohoto přístroje střední třídy ale s největší pravděpodobností ke stejnému upgradu nedojde. Samsung si zatím nejnovější nadstavbu připravil jen pro vlajkové modely posledních let. Update na One UI 2.1 pro Galaxy Note 10 Lite obsahuje i dubnový bezpečnostní balíček. Aktualizace byla zatím spatřena pod označením N770FXXU2BTD4 ve Španělsku a Spojených arabských emirátech. Dá se předpokládat, že i u nás by se měla objevit během pár dnů či týdnů. Možná už ji ve svém telefonu i najdete.

Galaxy Note 10 Lite dostává update jako jeden z posledních přístrojů, které Samsung na seznam pro vylepšení zařadil. S novým One UI 2.1 na trh původně vstoupily letošní novinky z řady Galaxy S20 a také ohebný Galaxy Z Flip. Pak pro jeho další distribuci firma vybrala předchozí vlajkové mobily z řad 10 a 9. Přístroje s One UI 2.1 získávají například Single Take a Pro Video módy pro focení a natáčení, Quick Share pro jednoduché přenášení souborů nebo Music Share pro společný poslech hudby. Klávesnice od Samsungu navíc v nové nadstavbě dostává možnost mezinárodního překladu.

Zdroj: GSMArena