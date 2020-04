Samsung Galaxy S10 Lite dostává nadstavbu One UI 2.1. Co přináší?

Společnost Samsung minulý týden vydala aktualizaci One UI 2.1 pro telefony z řady Galaxy S10. Nyní přichází na řadu také nedávno představený Galaxy S10 Lite, který získává nejnovější verzi uživatelského rozhraní (One UI 2.1).

Nový firmware nese označení a přináší také dubnové bezpečnostní záplaty. Tato aktualizace do telefonu přináší funkce Single Take, Pro Video, Quick Share a Music Share. Nově lze více upravovat také AR Emoji, aktualizována byla také Galerie, kde nyní můžeme sloučit více různých alb do jedné skupiny. Kromě toho je aktualizována také klávesnice.

V současné době aktualizace probíhá v Evropě, přičemž brzy budou na řadě další regiony. Pokud tedy máte Galaxy S10 Lite, zkontrolujte aktualizace pomocí Nastavení > Aktualizace Softwaru. Pokud ji máte dostupnou, dejte nám prosím vědět do komentářů.

