Žádný výřez ani průstřel. Nový Galaxy Fold má mít kameru pod displejem

Jihokorejský Samsung nedávno představil svého druhého zástupce v segmentu telefonů s flexibilními obrazovkami Z Flip, čímž potvrdil zájem vyrábět ohebné smartphony. Mimoto se objevila informace, že tím firma startuje novou sérii Z. Ta se má přesně těmto přístrojům věnovat. Má do ní prý spadat i nástupce původního Galaxy Fold, který se od modelu Z Flip liší zejména ohybem kolem vertikální osy. Zatím není úplně jasné, jak přesně by se měl nový “Fold” jmenovat. Pomalu se k němu ovšem objevují technické spekulace. Tou aktuální je, že by měla být v Samsung Galaxy Fold 2 neviditelná kamera pod displejem. Na této technologii už pár firem pracuje. Uvidíme tedy, kdo ji jako první představí v masově vyráběných a podávaných přístrojích.

Galaxy Fold - jeden z nejdražších telefonů současnosti

Tato vychytávka stojí převážně na technologii elektrochromatického skla. To dokáže díky změně proudu různými způsoby propouštět světlo a přitom zobrazovat informace na displeji. Demonstraci skryté kamery jsme zatím mohli vidět třeba u OnePlus Concept. V případě nutnosti se tak může teoreticky na displeji objevit průstřel při selfie focení. Ale jde to podle všeho i jinak, bez nutnosti kameru odhalovat. To dokazuje OPPO. Uvidíme, s jakou přesnou technologií by se mohla v Galaxy Fold 2 neviditelná kamera objevit. Pracuje na tom prý také Xiaomi, které se ale nedávno nechalo slyšet, že má tato funkce k masové výrobě daleko. Pokud se do toho ale Samsung opře, můe se vše pěkně zrychlit.

Zdroje informací hovoří také o velikosti obrazovky, kterou by měl být nový Fold vybavený. Mělo by jít o 7,7 palce. To je o půl palce větší úhlopříčka než u původního flexibilního zástupce. Přístroj má prý nyní při produkci krycí název Project Champ a měl by být představen někdy v půlce roku. Samsung se do něj prý chystá vložit více ultramoderních věcí, takže má stát pěknou hromadu peněz. Ještě více než původní Fold.

Zdroj: XDA