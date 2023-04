Poměrně záhy se ale objevila tvrdá konkurence. Na veletrhu MWC totiž Xiaomi odhalilo vlajkové Xiaomi 13 Pro , které se může pochlubit obrovským 1palcovým senzorem Sony IMX989 . Ten si čínská firma vyzkoušela loni u Xiaomi 12S Ultra a nutno uznat, že se výsledek povedl na jedničku. Ve spolupráci s Leicou zde máme na výběr ze dvou režimů – Leica Vibrant a Leica Authentic , přičemž právě ten druhý je vskutku unikátní, jelikož barvy vyvažuje tak, jak to dělají právě Leica fotoaparáty. Ve výbavě nechybí ani 50Mpx ultraširoký snímač a 50Mpx teleobjektiv, na rozdíl od Ultry zde ale nemáme periskopický snímač.

Představení Galaxy S23 Ultra a Xiaomi 13 Pro od sebe dělí jen pár dní, budeme-li se bavit o Evropě. V Číně bylo totiž Xiaomi představeno už v prosinci minulého roku, což pro nás ale není nikterak podstatná informace. Podstatné je to, že je můžeme oba koupit u nás, a to dokonce za velice podobný peníz. Hlavní chloubou jsou v obou případech fotoaparáty. Zatímco Samsung vsadil na svůj nový 200Mpx snímač, Xiaomi na obří senzor od Sony a spolupráci s Leicou . Pojďme si tedy oba dva mobily a jejich fotící schopnosti podrobně srovnat.

Fotky z hlavního snímače jsou otázkou preference. Třeba tady na pláži je vidět, že to Xiaomi trochu přehnalo s HDR. Obloha ve skutečnosti nebyla až takhle modrá a věrnější fotku určitě vyfotila Ultra. Na druhou stranu je Xiaomi 13 Pro celkově živější, což nám nevadí a třeba pohoří, ale i budovy v pozadí mají více detailů.

Další snímek budovy na náměstí v Barceloně nám dokazuje, že se Xiaomi u fotek na pláži nespletlo a živější fotky s hlubšími stíny jsou záměrem. Nám osobně se líbí o něco více, než chladnější barvy u Samsungu, na druhou stranu má v sobě fotka z Ultry více informací a detailů.

U dalších dvou fotografií jsou výsledky velice podobné. Opět si můžeme všimnout. Slunce opravdu vrhalo na katedrálu jasně žluté světlo, nikoliv tak bílé, jako to vykreslil Samsung.

Kvůli absenci periskopického snímače se Xiaomi 13 Pro se Samsungem nemůže příliš rovnat. Ve třicetinásobném zoomu se u Xiaomi ztrácejí detaily a trochu se slévají do sebe, zatímco Ultra pořídila nádhernou a plně použitelnou fotku. Stejná situace je pak v nočním režimu. Jihokorejský telefon vyfotil ostrý snímek s minimem šumu, zatímco u Xiaomi vidíme artefakty. Příliš dobře si neporadilo ani s lampou v horní části fotky.

Fotka volantu nás v mnohém překvapila a museli jsme hned několikrát zkontrolovat, zda jsme snímky omylem neprohodili, ale Xiaomi vyfotilo mnohem lepší fotku. Tachometr totiž ve skutečnosti nebyl tak jasný a oranžový, jako se nám snaží Ultra nakecat. Osobně preferujeme také noční oblohu z Ultry, která působí věrněji. Fotilo se v úplné tmě a Samsung fotku zesvětlil více, než by bylo potřeba a neodpovídá to skutečnosti.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Selfie fotoaparát má jednoznačně lepší Ultra od Samsungu. Nejen že jsou fotky detailnější, ale mají také o něco hezčí barevné podání. Ano, bylo šero, ale můj obličej rozhodně nebyl tak bledý. Pro někoho může být překážkou také absence 4K videa u selfie kamerky Xiaomi, což je u telefonu, jehož cena startovala nad třiceti tisíci jen těžko pochopitelné.

Celkově vzato jsou oba dva telefony naprosto špičkové, co se fotografických schopností týče. Vlajková loď od Samsungu je o něco všestrannější. Díky lepšímu zoomu, selfie kamerce a videu s ní máte více možností, na druhou stranu Xiaomi 13 Pro má větší osobitost a jste schopní s ním vyfotit snímky, které s žádným jiným mobilem nevyfotíte. Pokud tedy používáte primárně hlavní snímač, bude s čínským mobilem o něco větší zábava. Tím nechceme říct, že by byly další dva snímače špatné, jen nedosahují takových kvalit jako Samsung. A to není ostuda.

Jaký mobil preferujete vy?