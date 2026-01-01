Fotky Google míří na televize Samsung. Na jaké funkce se můžeme těšit? Hlavní stránka Zprávičky Samsung oznámil příchod Fotek Google na své chytré televizory v roce 2026. Nejde o klasickou aplikaci, ale o integraci do televizního systému podobnou té na Google TV. Funkce Vzpomínky dorazí v březnu 2026 a bude půl roku exkluzivní pro televizory Samsung. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Majitelé chytrých televizorů Samsung se v roce 2026 dočkají Fotek Google přímo na velké obrazovce. Společnost Samsung to oznámila ještě před veletrhem CES 2026, který odstartuje už za několik dní. České zastoupení ve své tiskové zprávě hovoří o „aplikaci Fotky Google“, nicméně anglický originál naznačuje něco jiného. Aplikace, nebo integrace? Z anglické tiskové zprávy vyplývá, že nepůjde o samostatnou aplikaci, ale o integraci do televizního systému. Samsung přímo uvádí, že chce Fotky Google „hluboce propojit s prostředím televize“. Fotografie se budou zobrazovat na obrazovkách Daily+ a Daily Board v závislosti na denní době a kontextu. Zajímavé je, že samostatnou aplikaci Fotky Google nemají ani televizory s Google TV nebo Android TV. Tyto platformy nabízejí pouze integraci v podobě spořiče obrazovky, který zobrazuje fotografie z knihovny uživatele. Samsung tak zřejmě přináší obdobné řešení na svůj systém One UI Tizen. Vzpomínky jako první, AI nástroje později První funkcí budou Vzpomínky (Memories), které automaticky vytváří kolekce snímků podle osob, míst nebo událostí. Spuštění je naplánováno na březen 2026 a po dobu šesti měsíců půjde o exkluzivitu televizorů Samsung. Podle serveru 9to5Google to naznačuje, že podobná funkce dorazí následně i na Google TV. Později během roku 2026 Samsung slibuje další funkce. Tvorba s umělou inteligencí využije model Nano Banana od Google DeepMind pro vytváření tematických šablon. Funkce Remix změní styl fotografií a nástroj Photo to Video dokáže statické snímky rozhýbat. Přibudou také tematické prezentace podle míst jako moře, hory nebo Paříž. 55" Neo QLED televize Samsung zlevnila na polovinu původní ceny. Má až 165 Hz a 60W zvuk s Dolby Atmos Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro využití funkcí stačí přihlášení k účtu Google se zálohovanými fotografiemi. Podpora bude dostupná na televizorech Samsung z roku 2026, starší modely by měly funkce získat prostřednictvím aktualizace softwaru. Uvítali byste na televizoru spíše plnohodnotnou aplikaci, nebo vám integrace stačí? Zdroje: Samsung, Samsung (CZ), 9to5Google, Android Central O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fotky Google Google Samsung Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025