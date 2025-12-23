55" Neo QLED televize Samsung zlevnila na polovinu původní ceny. Má až 165 Hz a 60W zvuk s Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE55QN90FAT s Mini LED podsvícením klesla na cenu pod 20 tisíc korun Při uvedení stála 39 990 Kč, nyní ji pořídíte od 19 989 Kč Televize nabízí matnou obrazovku bez odlesků, procesor s AI a herní režim 165 Hz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste letos plánovali investici do nové televize, máme pro vás zajímavou zprávu. Samsung QE55QN90FAT z letošní řady Neo QLED se nyní v Česku prodává za 19 989 Kč, což představuje polovinu původní ceny 39 990 Kč. Jedná se o 55palcovou televizi s Mini LED podsvícením, která patří mezi nejlépe vybavené modely značky pro rok 2025. Mini LED a matná obrazovka bez odlesků Procesor s umělou inteligencí a 7 let aktualizací Herní výbava pro konzole i PC Pro koho je televize vhodná Co říkají uživatelé v recenzích Mini LED a matná obrazovka bez odlesků Hlavním tahákem modelu QN90F je technologie Quantum Mini LED, která využívá diody o velikosti 1/50 oproti běžným LED. To umožňuje přesnější řízení podsvícení a lepší kontrast zejména v tmavých scénách. Panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů) disponuje nativní obnovovací frekvencí 120 Hz, kterou lze v herním režimu navýšit až na 165 Hz. Samsung u tohoto modelu vsadil na matnou povrchovou úpravu obrazovky s certifikací Glare Free od UL Solutions. Ta minimalizuje odrazy okolního světla a podle uživatelů funguje výborně i v místnostech s velkými okny nebo při zapnutém osvětlení. Černá barva působí skutečně černě a barvy zůstávají syté i za denního světla. Procesor s umělou inteligencí a 7 let aktualizací O zpracování obrazu se stará procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, který automaticky optimalizuje obraz i zvuk podle typu obsahu. Součástí je funkce 4K AI Upscaling Pro, která převádí obsah v nižším rozlišení na úroveň blízkou 4K. Televize podporuje formáty HDR10+, HDR10+ Adaptive a HLG, Dolby Vision však chybí. CHCI TELEVIZI SAMSUNG V AKCI Televizor běží na operačním systému Tizen s nadstavbou One UI a Samsung garantuje 7 let softwarových aktualizací. K dispozici jsou aplikace jako Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay či YouTube. Nechybí ani integrace se systémem SmartThings pro ovládání chytré domácnosti a hlasový asistent Bixby. Herní výbava pro konzole i PC Pro hráče přináší QN90F kompletní sadu funkcí. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují přenos 4K signálu při 165 Hz, což ocení zejména majitelé herních PC. K dispozici je technologie AMD FreeSync Premium Pro pro plynulé zobrazení bez trhání obrazu a VRR (Variable Refresh Rate). Herní panel Game Bar umožňuje rychlou úpravu nastavení přímo během hraní. Zvukový systém tvoří 4.2.2kanálová soustava reproduktorů s celkovým výkonem 60 W a podporou Dolby Atmos. Funkce OTS+ (Object Tracking Sound) sleduje pohyb objektů na obrazovce a přizpůsobuje tomu směr zvuku. Pro koho je televize vhodná Samsung QE55QN90FAT se hodí především do světlých místností s okny, kde matná obrazovka eliminuje rušivé odrazy. Ocení ji filmoví nadšenci díky kvalitnímu zpracování HDR obsahu a hráči na PlayStation 5 nebo Xbox Series X díky plné podpoře HDMI 2.1. Televize najde uplatnění i v obývacích pokojích střední velikosti, kde 55palcová úhlopříčka odpovídá sledovací vzdálenosti kolem 2,2 metru. Naopak méně vhodná bude pro uživatele, kteří vyžadují podporu Dolby Vision nebo sledují převážně obsah v nižší kvalitě, kde se mohou objevovat drobné artefakty. Počítejte také s tím, že prvotní nastavení vyžaduje chytrý telefon s aplikací SmartThings a účet Samsung. Co říkají uživatelé v recenzích Na srovnávači Heureka má Samsung QE55QN90FAT 95% hodnocení z více než 50 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí matnou obrazovku bez odlesků, kterou považují za největší přednost oproti konkurenci. Opakovaně se objevuje spokojenost s realistickým obrazem, kde černá skutečně vypadá jako černá, a s rychlým operačním systémem. KOUPIT SAMSUNG QE55QN90FAT Pozitivně hodnotí také kvalitu zvuku, který je podle mnoha recenzentů dostatečný i bez soundbaru. Hráči oceňují herní režim a bezproblémovou spolupráci s PlayStation 5. Někteří uživatelé však kritizují složitější prvotní nastavení, které vyžaduje propojení s mobilním telefonem. Občas zaznívá výtka k příliš malému dálkovému ovladači, ačkoliv solární nabíjení většina hodnotí kladně. Zaujala vás televize Samsung QE55QN90FAT za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi