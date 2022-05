Už je to nějaký ten pátek, co firma Epic Games odstranila z Google Play jednu z nejpopulárnějších her současnosti, kterou Fortnite bez pochyby je. V současnosti tedy musíte hru nainstalovat buď přes Galaxy Store, pokud máte mobil od Samsungu, v opačném případě pak přímo přes Epic Games App, která je k dispozici na oficiálním webu. Nyní je ale další a poměrně jednoduchý způsob.

Fortnite je nově na Xbox Cloud Gaming zdarma

Microsoft totiž oznámil, že Fortnite přichází do služby Xbox Cloud Gaming, ale za tu zpravidla musíme platit měsíční předplatné. Jenže právě Fortnite dostalo v tomto ohledu výjimku a můžete jej hrát zcela zdarma přes cloud. Zprvu se může zdát, že cloudové hraní nedává v případě kompetitivního hraní smysl, s čímž částečně souhlasíme.

Play Fortnite at xbox.com/play with Xbox Cloud Gaming for free

Pokud ale máte slabší mobil, na kterém se hra seká nebo byste si třeba chtěli Cloud Gaming vyzkoušet, je právě tohle ideální způsob. Navíc není hraní nijak časově omezeno. Hru můžete ovládat přímo na displeji, ale doporučovali bychom spíše nějaký gamepad. Microsoft rovněž uvedl, že v budoucnu přinese další free-to-play hry.

Zkoušeli jste někdy cloudové hraní?

Zdroj: 9to5google