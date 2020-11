Za Fortnite budeme brzy platit měsíční předplatné. Vývojáři z Epic Games totiž dělají nový průzkum kde se hráčů ptají, kolik by byli ochotni platit za měsíční předplatné. Na výběr je mezi dvěma možnostmi – buď 5 nebo 18 dolarů.

Zakoupením tohoto předplatného byste získali 1 000 V-Bucks každý měsíc, přístup k battle-passu (což obvykle zahrnuje dalších 950 V-Bucks) a exkluzivní přístup k novým skinům. Tuto informaci jako první přinesl největší leaker z Fortnite komunity @iFireMonkey, který tuto skutečnost sídlel na svém Twitteru. To, že si informace necucá z prstu potvrzuje i přiložený screenshot.

🚨Fortnite "Monthly Crew Pack" Leak🚨

In a recent survey Epic Games has sent out, this image can be seen:

With the image users are being quizzed on how they would rate the monthly subscription service.

Survey was brought to my attention VIA: @MarDlt_ pic.twitter.com/daYouFMcVy

— FireMonkey • Fortnite Intel (@iFireMonkey) November 7, 2020