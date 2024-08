Epic Games Store opět rozdává hry jako na běžícím pásu a tentokrát si pro nás připravil pořádné sousto. Do 29. srpna si můžete zdarma přidat do knihovny The Callisto Protocol, sci-fi horor od tvůrců legendárního Dead Space. A pokud byste snad měli málo, přibalili k tomu ještě online PvP akci Gigantic: Rampage Edition.

The Callisto Protocol je dílem studia Striking Distance, které založil Glen Schofield, jedna z klíčových osobností za Dead Space. Hra se snaží navázat na odkaz svého duchovního předchůdce, ale ne vždy se jí to daří. Recenzenti si stěžovali především na zmatečné ovládání i příliš vysokou obtížnost, naopak chválí skvěle napsaný příběh a především vynikající audiovizuální zpracování.

Na to, jak skvěle hra vypadá, není ani nikterak extra náročná na hardware. Pokud máte alespoň něco jako GTX 1060 a Ryzen 5 1600, zahrajete si ji ve Full HD na střední detaily na více než 30 snímků za vteřinu. Pokud byste si hru chtěli vychutnat ve 4K, postačí dnes již takřka 6 let stará RTX 2070 Super.

Bohužel, i přes slušné hodnocení The Callisto Protocol nenaplnila prodejní očekávání vydavatele Krafton. To vedlo k propouštění ve Striking Distance a dokonce i k odchodu samotného Glena Schofielda. Nedávno Schofield (jenž mimochodem pracuje na další hře) prozradil, že Krafton studio tlačil k předčasnému vydání hry. Klasický příběh ambiciózního projektu, který narazil na realitu herního průmyslu.

Pokud vás The Callisto Protocol láká, máte ideální příležitost si ji vyzkoušet bez rizika. A kdo ví, třeba se vám zalíbí natolik, že si pak pořídíte i nějaké DLC. Epic Games totiž není charita a rozdávání her zdarma má svůj důvod – přilákat hráče do svého ekosystému.

Mimochodem, po 29. srpnu nás čeká další zajímavá nabídka. Epic bude rozdávat Fallout Classic Collection, takže pokud jste nedávno viděli seriál a nevadí vám starší tituly, určitě tyto klasiky minimálně vyzkoušejte.

