Fortnite už se dá na mobilech streamovat z GeForce NOW

Zatímco nadále trvá soudní pře mezi společností Epic Games a firmou Google kvůli výši podílu z mikrotransakcí díky umístění do Obchodu Play, kvůli čemuž odtud také zmizel populární Fortnite, míří tato hra do mobilů skrze jinou alternativní službu. A to rovnou v moderní streamované formě. Na zařízeních s Androidem i iOS už je možné rozjet Fortnite skrze Nvidia GeForce NOW. Jde o veřejné zpřístupnění, které přichází po uzavřeném beta testování.

“Kromě dotykového ovládání získají hráči mobilní hry Fortnite výkon GeForce, který si mohou osahat. Předplatitelé verze RTX 3080 streamují s vylepšenou grafikou, která se na vybraných 120Hz zařízeních se systémem Android vykresluje rychlostí až 120 snímků za sekundu, a mohou hrát s miliony dalších hráčů Fortnite po celém světě,” láká Nvidia na svém blogu s tím, že dosavadní testeři dostanou za odměnu třídenní členství Priority.

NVIDIA GeForce NOW Unknown

Majitelé Android zařízení mohou pro hraní využít přímo aplikaci GeForce NOW, Apple produkty mohou hru spustit skrze Safari. Oznámení Nvidie přichází pár týdnů poté, co plán na zpřístupnění hry Fortnite skrze streamované hraní skrze svůj Xbox Cloud Gaming oznámil Microsoft.

