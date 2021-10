Google vrací úder. Žaluje Epic Games za porušování pravidel

Soudní tahanice mezi americkým technologickým gigantem Google a obřím vydavatelem her Epic Games pokračuje. Po četných oboustranných přestřelkách přes média a právníky je aktuální novinkou, že Google žaluje svého soka za porušování pravidel Obchodu Play. K tomu celkem nepochybně došlo vloni v srpnu, kdy společnost Epic Games umístila do této databáze svou hru Fortnite s vlastním mikrotransakčním systémem, aby se vyhnula běžnému odvodu výdělků. Google tehdy reagoval okamžitým vymazáním hry, načež odstartovaly monstrózní soudní pře, do kterých je z podobných důvodů zatažen i Apple.

Vyhrocený spor trvá již několik měsíců a v jeho průběhu už padlo několik žalob a nařčení. Známému hernímu vydavateli vadí, že Google a Apple požadují příliš vysoký podíl (30 %) na tržbách v aplikacích. V rámci vzdoru byla do Obchodu Play uvedena hra Fortnite s vlastním systémem pro platby, který obchází transakční kanály i pravidla této databáze.

Následný kolotoč hádek nedávno doplnila poměrně překvapivá informace, že Google údajně hodlal celé Epic Games koupit. To se nestalo a spory pokračují. V tuto chvíli tím, že Google podal žalobu kvůli krokům z minulého léta. V rámci veřejného oznámení také zmínil, že hráči, kteří stále mají Fortnite nainstalovaný z posledního období výskytu na Obchodu Play, pravděpodobně využívají inkriminovaný mikrotransakční systém.

