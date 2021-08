Řešení tahanic o Fortnite? Google chtěl koupit Epic Games

Člověka by skoro napadlo, že Google tímto způsobem může nebo snad hodlá vyřešit každý problém, který se před ním naskytne. O čem je řeč? O praxi, kdy se trable řeší penězi a velkými nákupy. A když to nestačí, tak ještě většími balíky peněz. Před pár hodinami vyplavaly na povrch informace, že kvůli přetrvávajícím soudním sporům mezi firmami Google a Epic Games hodlal americký technologický gigant obří herní studio koupit. Mimo jiné proto, aby zastavil právě probíhající tahanice.

Se zprávou přišel server The Verge, který se odkazuje na interní soudní dokumenty. Pokud si nevzpomenete na počátek velkých rozbrojů, tak studio Epic Games začalo ve své extra populární hře Fortnite používat vlastní systém pro provádění mikrotransakcí. Takový, který obcházel pravidla Obchodu Play jako vyjádření odmítavého postoje k odkrajování třicetiprocentního podílu. Ještě než Google oblíbenou hru z oficiální databáze vyhodil (instalovat se stále dá, ale z alternativních zdrojů), měl už prý dříve plány na její odkoupení. Se soudním sporem pak měl údajně tyto touhy zesílit.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021