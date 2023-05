Flat Panel Haptics je nová technologie, která by měla nahradit hardwarové klávesnice

Stojí za ní vědci z univerzity Carnegie Mellon

Využívá speciální elektroosmotické pumpy pod displejem

Hardwarové klávesnice s nástupem dotykových displejů v podstatě vymizely a lidstvo si zvyklo na psaní bez zpětné vazby, kterou alespoň částečně vynahrazuje haptická odezva, budeme-li se bavit o dražších telefonech. To se ale může v dohledné době změnit. Vědci z Future Interfaces Group na univerzitě Carnegie Mellon vyvinuli novou technologii, která by mohla vrátit do mobilů něco, co se hardwarovým klávesnicím podobá.

Technologie s názvem Flat Panel Haptics využívá speciální elektroosmotické pumpy, které jsou umístěné pod OLED displejem. Díky jejich nafouknutí se pak na displeji objeví výstupky, které se mohou navíc měnit na základě toho, co zrovna děláte. Když vyvoláte například klávesnici, nafoukne se dolní část. Jednotlivé výstupky (tlačítka) vystupují z displeje až o 1,5 mm.

Flat Panel Haptics: Embedded Electroosmotic Pumps for Scalable Shape Displays

Vědci stojící za touto technologií věří, že může způsobit revoluci v interakci s dotykovou elektronikou a to nejen pro běžné uživatele, ale i pro handicapované. Otázkou však zůstává, kolik by implementace do masově vyráběných telefonů stála a zda nejsou hardwarové klávesnice v mobilech zkrátka přežitkem.

