Flash 2.0 patří mezi nejvýkonnější powerbanky vůbec. Co všechno umí?

Flash 2.0 jednoznačně patří mezi ty nejvýkonnější powerbanky vůbec. Dokáže nabíjet rychlostí až 210 W přes USB-C, USB-A a bezdrátové nabíjení. Uvnitř nalezneme grafenové baterie firmy Panasonic. S touto nabíječkou si rychle nabijete vše od telefonu přes notebook až po sluchátka. Pojďme si ji představit.

Flash 2.0 patří mezi nejvýkonnější powerbanky

Flash 2.0 má dva porty USB-C Power Delivery 3.0, dva USB-A porty a podporuje také Qi bezdrátové nabíjení. V jednom USB-A portu je ukryto 18 W nabíjení Qualcomm Quick Charge 3.0 a druhý port je speciálně upravený pro rychlé nabíjení telefonů Huawei, Oppo a Vivo. Bezdrátově lze pak nabíjet výkonem až 10 W a podporuje také 2,5 W nabíjení pro Apple Watch. Jedna powerbanka tak může nabíjet hned několik zařízení najednou.

Opravdu. Můžete nabíjet třeba váš notebook, telefon, hodinky i sluchátka současně. Dále je kompatibilní s nejrůznějšími fotoaparáty, kamerami, reproduktory, ovladači nebo drony. Kapacita powerbanky činí 20 000 mAh / 74 Whr, což znamená že je povoleno mít ji s sebou v letadle. Celkový výkon nabíjení pak činí 210 W, což dělá z Flash 2.0 jednu z nejvýkonnějších powerbanek světa. Dostupná je v barevných variantách Midnight Black, Space Gray, Black and Blue a Black and Gold. A cena? V Česku ji aktuálně nabízí pouze hrstka e-shopů a to za cenu 5 499 Kč.

Co na powerbanku říkáte?