Epic Games Store opět naděluje hru zdarma

Tentokrát jde o skvělý Fallout New Vegas

Akce platí do 1. července 2023

Pokud nemáte o víkendu co dělat a nechcete se slunit venku, máme pro vás tip. Na Epic Games Store je totiž k dostání až do 1.července 2023 titul Fallout: New Vegas – Ultimate Edition a to zcela zdarma. Pokud si ho do tohoto data stihnete přidat do knihovny, už navěky zůstane váš.

Fallout: New Vegas je proslulý svým postapokalyptickým prostředím a skvělým příběhem, který je (nejen podle našeho názoru) mnohem lepší než u novějších dílů. Je to právě New Vegas, které hráči označují za ten vůbec nejlepší díl z celé série. S Ultimate Edition získáte nejen základní hru, ale navíc také všechny datadisky jako je Dead Money, Lonesome Road, Old World Blues, Honest Hearts a Gun Runner’s Arsenal.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition is Free Right Now and Will Run On Your Grandma’s PC

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně starou hru ji nebudete mít problém zprovoznit téměř na čemkoliv. Oficiální nároky žádají alespoň dvoujádrový procesor, 2 GB RAM a grafickou kartu s 256 MB pamětí. Samozřejmostí jsou české titulky, takže vám nic nebrání v ponoření se do depresivního, avšak dodnes skvěle zpracovaného světa. Vyzvednout si ji můžete na oficiálním webu Epic Games.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Máte zkušenosti se sérií Fallout?