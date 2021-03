Další do řady. Vlastní Clubhouse kopie chystají Facebook i Telegram

Clubhouse je fenomén, který si získal pozornost obrovského množství lidí a který se nyní urychleně snaží kdejaká konkurenční služba napodobit. Twitter je podle všeho velmi blízko, Instagram už pracuje na úpravách jedné své podobné funkce a do řady se staví další velcí hráči. Poslední zvěsti hovoří o tom, že by se mechanismus podobný Clubhouse měl objevit i na sociální síti Facebook a v komunikátoru Telegram. Naznačují to útržky spekulací i kousky kódu v aplikacích.

#Facebook is working on audio rooms 👀

ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021